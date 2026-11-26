Aunque el Black Friday es oficialmente el próximo viernes, siempre es mejor si la ventana para aprovechar ofertas y descuentos es más grande. Eso es justo lo que ha hecho AEG, que ha ido mucho más allá con su Black November: todo un mes de ofertas. Nuestros compañeros de TikTok han buscado entre sus mejores chollos y han encontrado cuatro que son muy golosas. Aunque eso sí, solo hasta el 1 de diciembre, que es cuando termina esta promo.

Aspiradora sin cable 6000 de 40 min de autonomía PVP en AEG (con descuento) — 118,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuentazos en hornos, aspiradoras, lavadoras y más

Como decimos, AEG tiene muchas ofertas activas ahora mismo. Todas ellas ya tienen un buen descuento, pero la clave para ahorrar más es que si, además, usamos el código 'AEGXATAKA15', el descuento será aún mayor. Por ejemplo, el aspirador sin cable 6000 de AEG está rebajado hasta los 139 euros, pero con dicho código se queda en solo 118,15 euros. Una solución económica para ayudarnos a limpiar con hasta 50 minutos de autonomía y luces LED para detectar mejor la suciedad.

Si, por el contrario, prefieres que el suelo se limpie solo, mejor apostar por un robot aspirador. En ese caso, nuestros compañeros han elegido el AEG Serie 8000, que baja hasta los 347,65 euros si usamos el código que indicamos unas líneas más arriba. Este es un modelo que cuenta con navegación láser LiDAR, función de fregado y una estación que, además de vaciar el depósito, limpia y seca las mopas.

Turno ahora de una lavadora: la AEG Serie 6000. Esta versión tiene 9 kg de capacidad, una cifra ideal para familias pequeñas o de tamaño medio. La misma, además, incorpora una tecnología que se llama ProSense y que adapta cada ciclo de lavado a la cantidad de ropa que introducimos en el tambor. Eso, unido a que tiene eficiencia energética A, hará que ahorremos todos los meses. Con el código 'AEGXATAKA15' se queda en 373,15 euros.

Para terminar, tenemos el AEG Serie 6000 SenseCook con SteamCrisp. Se trata de un horno con 72 litros de capacidad que cuenta tanto con cocción a vapor como con sonda térmica, un instrumento muy útil que nos ayudará a lograr el punto perfecto en nuestros platos. Además, cuenta con limpieza pirolítica y sale ahora mismo por 424,15 euros si usamos el código 'AEGXATAKA15'.

Horno de vapor Serie 6000 SenseCook con SteamCrisp con Display LED Explore PVP en AEG (con descuento) — 424,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estas ofertas son solo un ejemplo de todo lo que tenemos disponible en el Black November de AEG. Eso sí, recuerda que solo estarán disponibles hasta el 1 de diciembre y utiliza el código que te hemos mostrado para conseguir los mejores precios.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AEG

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