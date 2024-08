Hasta un 70% de descuento en la vuelta al cole de AliExpress: estos son algunos de los mejores chollos que encontramos hoy

En apenas unos días llega un nuevo mes de septiembre y, con él, la vuelta al cole, a la oficina y a la rutina. Ocasión que aprovechan muchas tiendas para acoger períodos promocionales de rebajas y ofertas con las que ahorrarnos un buen pellizco al tiempo que estrenamos videoconsolas, tablets, teléfonos móviles y más. Y la vuelta al cole de AliExpress, nos deja algunos chollos como estos que recopilamos a continuación, los cuales pueden salirnos aún más baratos usando estos cupones:

Mini PC Windows

De cara al nuevo curso escolar, en caso de necesitar un nuevo ordenador básico, este mini PC rebajado a sólo 59,12 euros es una magnífica opción de compra. Con un descuentazo de más del 50%, cuenta con 6 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y conectividad WiFi y Bluetooth. Viene con Windows 10 Pro y monta suficientes puertos HDMI, USB tipo C, USB tipo A y más para añadirle todo tipo de periféricos. Un dispositivo económico ideal para ofimática básica y navegar.

Mini PC M2 PVP en AliExpress — 59,12 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ratón ergonómico vertical

Otra buena compra motivada por la vuelta a las clases o a la oficina es la de un buen ratón vertical ergonómico que no nos cree problemas a largo plazo. Este modelo de Ugreen sale por sólo 20,27 euros y es de lo más completo: es inalámbrico, con conectividad Bluetooth 5.0 o mediante red de 2,4 GHz, cuenta con 4.000 DPI y tiene varios botones que podemos personalizar a nuestro gusto. Y es compatible con dispositivos Windows y Mac.

UGREEN ratón vertical inalámbrico PVP en AliExpress — 20,27 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Amplificador WiFi Xiaomi

Siempre necesitamos una buena conexión a internet, pero si realizamos videollamadas habitualmente por trabajo o estudios (y también si jugamos), más aún. Algo que podemos mejorar enormemente usando un amplificador WiFi como este de Xiaomi que AliExpress tiene rebajado a sólo 11,29 euros gracias al descuentazo del 65% aplicado. Viene con un adaptador a enchufe europeo para que no tengamos problemas al usarlo en nuestra región y tiene un rango de acción de 300 metros.

Xiaom amplificador WiFi PVP en AliExpress — 11,29 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tablet Xiaomi Pad 11"

Las tablets son excelentes dispositivos de productividad tanto para tomar apuntes como para videollamadas o consumo multimedia. Esta Xiaomi Pad 6 de 11 pulgadas sólo cuesta 233,24 euros y tiene aplicado un descuento del 71%. Nada mal para contar, como cuenta, con una configuración de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además de una CPU Snapdragon 879 y una autonomía más que suficiente gracias a su batería de casi 9.000 mAh.

Xiaomi Pad 6 11" 6GB/128GB PVP en AliExpress — 233,24 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch OLED

Finalmente, estas rebajas de la vuelta al cole de AliExpress también son una excelente oportunidad para estrenar videoconsola y Nintendo Switch OLED sale a un precio para no dejar escapar: sólo 219,56 euros aplicando el cupón mencionado antes, sumado a su descuento base del 36%. Esta consola nos abre la puerta a un inmenso catálogo de juegazos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y muchos más. Y lo hace con una brutal pantalla OLED y una versatilidad como pocas que nos permite jugar tanto dentro como fuera de casa con una genial experiencia.

Nintendo Switch (versión OLED) PVP en AliExpress — 219,56 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

