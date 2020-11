6 meses gratis de Amazon Music Unlimited al comprar un Echo Dot desde 20 euros: probablemente la mejor oferta antes del Black Friday

Aprovecha para comprar el altavoz inteligente más vendido de Amazon y llévate el Spotify de Amazon por el mismo precio. Disfrutar de medio año de Amazon Music Unlimited gratis es ahora un chollo para amantes de la música.

Comprar Echo Dot 4º gen

El renovado Echo Dot de 4º gen sigue a su precio oficial de 59,99 euros, si bien incluye seis meses de Amazon Music Unlimited gratis (equivalentes a 59,99 euros). Esta nueva versión cuenta con un atractivo diseño con forma esférica y un sonido ligeramente mejorado, según nuestra experiencia de uso.

Amazon Echo Dot (4.ª generación) tela de color antracita+ Amazon Music Unlimited (6 meses GRATIS con renovación automática) Hoy en Amazon por 59,99€

Comprar Echo Dot 3º gen

Otra alternativa para disfrutar de seis meses gratis de Amazon Music Unlimited pasa por comprar el modelo anterior, que además está rebajadísimo: Echo Dot de 3ª baja de 49,99 euros a 19,99 euros, un preciazo para acercar la domótica a nuestro hogar con todo el músculo de Alexa en un formato muy compacto.

Amazon Echo Dot (3.ª generación) tela de color antracita + Amazon Music Unlimited (6 meses GRATIS con renovación automática) Hoy en Amazon por 19,99€

Si no has probado nunca este servicio de música de streaming (ni has sido suscriptor de pago) tendrás con la compra seis meses gratis de Amazon Music Unlimited clicando sobre "Prueba ahora" en la modalidad de tarifa individual mensual.

En caso de que no hayas introducido tus datos de pago anteriormente, tendrás que añadirlos para el cobro de los 0,99 euros. Cuando termine el periodo de prueba, pasarás a pagar 9,99 euros al mes, aunque podrás cancelarlo cuando quieras.

Music Unlimited contiene más de 60 millones de canciones que podrás escuchar desde streaming desde cualquier dispositivo, sin publicidad, a la carta e incluso si no tienes conexión a internet.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday 2020

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram Consejo ofrecido por la marca

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.