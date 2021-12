33 dispositivos y gadgets para regalar en Navidad para mayores y personas poco tecnológicas

Lo bueno de la tecnología es que vas a encontrar buenas ideas de regalo para Navidad (u otras fechas) incluso para las personas que peor se desenvuelven con ella: personas con algún tipo de dificultad, con escasa alfabetización digital o simple y llanamente, que no les gusta. Para ellos os proponemos gadgets que destacan por su facilidad de uso, sencillez o porque por su buena relación calidad precio merecen la pena aunque solo reciban un uso básico. Esta es nuestra selección de regalos tecnológicos para quienes no les gusta la tecnología.

Teléfonos móviles

Porque prácticamente todo el mundo necesita un móvil, os proponemos varias opciones que van desde teléfonos específicos para seniors a smartphones básicos con buena relación calidad precio para quienes mejor se desenvuelven.

El Doro 7030 (98 euros) fue nuestro ganador en la comparativa a mejor móvil para mayores por su interfaz clara y buena experiencia en ese escenario de uso. Con diseño de concha, cuenta con bazas como su alto sonido y compatibilidad con audífonos, base de carga y la guinda del pastel es que tiene hasta WhatsApp.

Doro 7030 Teléfono Móvil 4G Dual SIM con Tapa para Mayores con Whatsapp para Videollamadas, Facebook, Botón de Asistencia con GPS y Base de Carga [Versión Española y Portuguesa] (Negro) PVP en PcComponentes 92€ PVP en Amazon 95,74€

Otro candidato con buena nota de la comparativa fue el SPC Jasper, un teléfono concha con WhatsApp y KaiOS como sistema operativo muy interesante por detalles como sus teclas grandes, base de carga, dos pantallas, botón SOS, radio FM y una gran batería.

SPC Jasper Teléfono Móvil con Whatsapp y Botón Sos para Personas Mayores, Gris/Negro PVP en Amazon 79,03€ PVP en Media Markt 82€

Aunque a un smartphone cualquiera le puedes instalar un launcher para mayores, también existen terminales diseñados específicamente para ellos como el EmporiaSMART (179 euros). Con una pantalla táctil de 5,5" con interfaz simplificada y diseño robusto, botón SOS y base de carga.

EmporiaSMART - Smartphone Hoy en Amazon por 179,11€

Es el teléfono perfecto para mi padre: un señor de 65 años que piensa que el teléfono solo tiene sentido para llamar, que tiene que ser lo más pequeño posible, que se olvida de cargarlo y que además su último terminal se le cayó del bolsillo a una acequia: un Nokia de los de toda la vida en versión renovado, el Nokia 6310 (44 euros)

Nokia 6310 - Teléfono Celular, 1.150 bateria, Radio FM, Pantalla 2.8", procesador Unisoc 6351F, Dual-sim, Bluetooth 5.0, Color Verde PVP en Amazon 44,00€

Si quiere un smartphone de una marca "de toda la vida", ojo a este Samsung Galaxy M12 (169 euros). A destacar sus 128GB de ROM para que no le falte espacio para guardar apps, fotos y vídeos, su gran batería de 5.000 mAh y su cámara cuádruple

Samsung Smartphone Galaxy M12 con Pantalla Infinity-V TFT LCD de 6,5 Pulgadas, 4 GB de RAM y 128 GB de Memoria Interna Ampliable, Batería de 5000 mAh y Carga rápida Negro (ES Versión) PVP en Phone House 189€ Hoy en Amazon por 218,79€

Otro smartphone para uso general muy atractivo para regalar a personas poco tecnológicas es el Redmi 10 de Xiaomi (179 euros), heredero del besteller Redmi 9. Sencillo y asequible, tiene ases en la manga como un panel de 6,5" FullHD+ con refresco adaptativo de 90Hz, cámara trasera cuádruple con sensor principal de 50MP, una gran batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W, disponiendo incluso de NFC para pagos.

Tabletas y libros electrónicos

Las tablets son dispositivos que gozan de gran popularidad entre personas poco tecnológicas porque les resulta más cómodo que un minúsculo teléfono y cuya curva de aprendizaje es escasa, una vez han aprendido a desenvolverse más o menos con el móvil (algo que sí que sucedería con un ordenador).

Si además ama la lectura, dar el salto a un libro electrónico resulta un proceso de lo más natural por la sencillez de su manejo y porque presenta ventajas frente a los libros de papel para ellos, como puede ser la opción de ajustar el tamaño de letra o que dispongan de iluminación extra.

Para sus prestaciones la Fire HD 10 (149 euros) no es una tablet barata, pero resulta especialmente interesante para personas poco tecnológicas por su diseño trotón muy resistente, una buena diagonal y una interfaz simplificada pero más que suficiente para navegar por internet y ver vídeos.

Te presentamos el tablet Fire HD 10 | 10,1" (25,6 cm), Full HD 1080p, 32 GB, color negro, con publicidad Hoy en Amazon por 149,99€

De hecho, si buscas un modelo asequible, una magnífica opción es la veterana Huawei Mediapad T3 10 (110 euros), un modelo con los servicios de Google que también cuenta con una pantalla de prácticamente la misma diagonal (aunque en este caso con resolución HD), buenas cifras de autonomía y una experiencia más abierta.

HUAWEI Mediapad T3 10 - Tablet de 9.6" HD (WiFi, RAM de 2GB, ROM de 32GB, Android 8.0, EMUI 8.0), color Gris Hoy en Amazon por 115,00€ PVP en PcComponetes 123€

Muy moderna, con diseño cuidado y un precio ajustadísimo, la Samsung Galaxy Tab A7 Lite (139 euros) ideal para navegación y consumo de contenido en formato más compacto. Con pantalla TFT de 8,7" con resolución WXGA+, gran batería de 5.100 mAh y altavoces duales estéreo compatibles con sonido Dolby Atmos.

Muy demandado este iPad 2021 (379 euros), una tablet que si bien no es precisamente asequible, ofrece una interfaz muy cuidada, buen diseño, uso versátil todoterreno para unos cuantos años.

Si buscas un libro electrónico barato, sencillo y con luz integrada, el Kindle (89 euros es una gran opción que se ve potenciada con el ecosistema de amazon. Compacto, diseño trotón muy funcional, autonomía de semanas, 4GB de capacidad y una pantalla de tinta electrónica de 6" con luz integrada

El Kobo Nia (99 euros) es una de las grandes alternativas dentro de los modelos asequibles. Entre sus bazas, una pantalla de tinta electrónica de 6" con ConfortLight y brillo ajustable, autonomía de semanas y capacidad para hasta 6.000 libros (según fabricante, son 8GB)

Salud

Entre los propósitos más habituales del año nuevo se encuentra el de llevar una vida más activa y saludable. Hace falta fuerza de voluntad, pero un dispositivo que nos ayude a ser consciente de nuestra realidad y pequeños logros puede ser interesante.

En esta selección también encontrarás dispositivos para controlar su medicación, peso o tensión sin mucho esfuerzo ni curva de aprendizaje.

La Samsung Galaxy Fit2 (33 euros) tiene varias bazas por bandera que resultarán muy interesantes a los usuarios más básicos: un diseño cómodo con una pantalla se ve genial, autonomía de una semana y métricas básicas

SAMSUNG Galaxy Fit2 Negro con acelerómetro, giroscopio, Monitor de frecuencia cardíaca, Monitor de Entrenamiento, Pantalla AMOLED de 1,1", batería de 159 mAh [Versión española] PVP en Mielectro 34€ PVP en Amazon 56,28€

La Xiaomi Mi Smart Band 6(39 euros) es la pulsera de actividad por excelencia. Aunque con el paso de las generación han aumentado prestaciones y precio, sigue manteniendo prestaciones como buenas cifras de autonomía o diseño muy cómodo y práctico. En la Band 6 además encontrarás una pantalla más grande, control de ritmo cardíaco las 24 horas del día, carga magnética, monitorización del ciclo menstrual o registro de saturación de oxígeno en sangre.

Si no va a sacar partido a las posibilidades que ofrece un reloj (generalmente superiores a las de una pulsera) pero quiere beneficiarse de esa pantalla más grande, entonces no pierdas de vista la Huawei Band 6 (37 euros). Entre sus características estrella, su gran panel AMOLED de 1,47", los 96 modos deportivos que registra y su autonomía de unas dos semanas.

El Fitbit Versa 3 no es precisamente un smartwatch básico, pero si vas a regalar a una persona activa y deportista que vaya a sacarle partido sin necesidad de "estudiarse" el manual, este reloj destaca tanto por su interfaz intuitiva como por su vocación todoterreno y pantalla grande y cómoda. (199 euros). Con GPS integrado, altavoz y micrófono para responder llamadas y mensajes desde la muñeca, Fitbit Pay para pagos y apps como Spotify

Con un diseño muy premium, una pantalla con dígitos grandes y que se ve muy bien y sin botones (se puede usar simplemente subiéndote en ella) la Amazfit Smart Scale (33 euros) es una completa báscula conectad que analiza 16 parámetros de composición corporal. Es precisa, dispone de una app para iOS y Android que pueden instalar hasta 12 personas

Si toma unas cuantas pastillas al día, es buena idea regalar un pastillero como el TabTime Super 8 (29 euros) para que no se pierda ninguna dosis. No es conectado, pero es compacto, fácil de usar y dispone de hasta ocho alarmas audiovisuales

TabTime Super 8 (instrucciones en español), Dispensador de pastillas electrónico, hasta 8 alarmas audiovisuales al día. Herramienta imprescindible para las personas con Parkinson PVP en Amazon 29,00€

Si tiene problemas respiratorios y ha de medir de forma regular su nivel de saturación de oxígeno, este pulxioxímetro Medisana PM 100 (34 euros) es una buena idea por su facilidad de uso, lo bien que se ve su pantalla OLED (con código de colores) y además es compacto. Además también ofrece datos de ritmo cardíaco

Medisana PM 100 Oxímetro de pulso, medición de la saturación de oxígeno en sangre, oxímetro de pulso de dedo con pantalla OLED y operación con una sola pulsación PVP en PcComponentes 31€ PVP en Amazon 34,90€PVP en MediaMarkt 34,90€

Y si lo que tiene que controlar es la tensión, el Medisana BU 510 (27 euros) cuenta con un diseño intuitivo con escala de colores de los semáforos de la OMS, indica posibles arritmias y es compacto para que pueda llevarlo en sus viajes

Medisana BU 510 - Tensiómetro para el brazo, pantalla de arritmia, escala de colores de los semáforos de la OMS, para una medición precisa de la tensión arterial y del pulso con función de memoria Hoy en Amazon por 23,13€ PVP en MediaMarkt 27€PVP en PcComponentes 43€

El AliveCor KardiaMobile (199 euros) sirve para hacer electrocardiogramas y visualizar los resultados en tu móvil (también puedes compartirlos). Con un compactísimo diseño minimalista, solo hay que posar los dedos sobre él y esperar medio minuto para obtener los datos

AliveCor KardiaMobile 6L| El monitor de ECG personal de 6 pistas que funciona con tu teléfono inteligente. Detecta fibrilación atrial en solo 30 segundos - en cualquier momento, en cualquier lugar. PVP en Amazon 199,00€

Hogar

Aunque hablar con un asistente de voz no es tan fácil como debería (sigue siendo necesario implementar mejoras en la comprensión y contextualización), la realidad es que la domótica ayuda a controlar nuestro hogar de forma cómoda, optimizada y a minimizar el riesgo de descuidos, por ejemplo el de dejarnos una luz o un aparato encendido.

A continuación vas a encontrar dispositivos que destacan por su facilidad de uso, si bien en ocasiones será necesario echar una mano en la instalación, configuración y un pequeño tutorial para desenvolverse y tomar ideas de uso.

Porque el todopoderoso Google tiene un amplio ecosistema al que puede sacarle partido, os proponemos el compacto, discreto y asequible Google Nest Mini (34 euros). No es difícil encontrarlo de oferta y a los precios actuales, es una buena compra incluso si solo lo va a usar para escuchar música, la radio, preguntar por el tiempo o resolver dudas como la edad de Sophia Loren

No obstante, suele resultar más cómodo y natural no solo escuchar, sino también ver las respuestas. Así que nuestra otra propuesta es el Echo Show 5 de segunda generación (54 euros), en este caso del gran ecosistema Amazon. Con esa pantalla de 5,5" no solo podrá visualizar respuestas, sino también realizar videollamadas (gracias a la cámara frontal de 2MP)

Echo Show 5 (2.ª generación, modelo de 2021) | Pantalla inteligente con Alexa y cámara de 2 MP | Antracita Hoy en Amazon por 52,99€ PVP en MediaMarkt 84€

Porque además de buena relación calidad precio estamos buscando productos fáciles de usar, nuestro elegido ha sido el Google TV con Chromecast (69 euros). Gran cantidad de aplicaciones, interfaz moderna e intuitiva y un mando son las bazas para que disfrute del mejor contenido en streaming en su televisor.

Porque no necesitas un hub adicional para controlarla y su buena relación calidad precio, la bombilla "inteligente" TP-Link TAPO L510E (9,33 euros) es una opción interesante para simplemente apagar o encenderla a distancia, si bien también cuenta con función de temporizador, programación y monitorización de energía, para asegurarnos de que está encendida solo lo necesario.

TP-Link TAPO L510E (2-Pack) - Bombilla LED Inteligente, Bombilla WiFi sin necesidad de Hub, Blanco Cálido 2700K, Regulable,E27, 8.7W/ 806lm, Compatible Alexa, Echo y Google Home PVP en PcComponentes 9,33€ Hoy en Amazon por 14,99€

De la misma casa y también con buena relación calidad precio uno de los dispositivos conectados más útiles: un enchufe inteligente de TP- Link (9,99 euros).

Con él podrá apagar y encender a distancia aparatos básicos como una estufa. entre otros muchos usos. Al margen de esto, puede programarlo, temporizarlo y activar el modo ausente para cuando está fuera de casa.

El Nest Thermostat E (192 euros) es uno de los más interesantes para quien busca facilidad de uso (también de instalación).

Entre sus bazas, su funcionamiento a pilas para que la instalación sea más sencilla, una interfaz intuitiva donde se muestra temperatura, humedad, proximidad y de luz ambiente. En la aplicación tendrás acceso a bastante más información: historial de consumo, estadísticas, programación, entre otras.

No limpian tan bien como un aspirador de trineo ni son tan rápidos como la escoba, pero no hay formato que gane en comodidad a los robots aspiradores. Os proponemos este Conga 1790 Ultra (169 euros) por dos motivos: el primero es que es relativamente asequible y sencillo para limpiezas globales y el segundo es que aunque puedes usar la aplicación del móvil, el mando a distancia es ideal para personas "de la vieja escuela". El bonus ya es que también viene con accesorio para fregar

Puedes ser muy poco tecnológico, pero si alguien te dice que hay un robot para limpiar cristales y tienes unas cristaleras enormes, es fácil caer en la tentación: el Conga WinDroid 870 Connected (134,90 euros) ahorra muchos esfuerzos para tener las ventanas impolutas.

Seguridad y localización

Porque la tecnología puede ayudarnos a mantenernos seguros a nosotros mismos y a nuestra casa, a continuación os proponemos algunos dispositivos con este fin.

Dotar de un extra de seguridad y control en una vivienda es útil en general, pero si la persona en cuestión vive sola y/o tiene cierta edad, mejor extremar precauciones ante posibles accidentes o visitas inesperadas.

Este gadget no es para la casa, sino para la persona en cuestión: el Weenect Silver (49 euros) es un localizador GPS específico para mayores que muestra la localización en tiempo real. Además dispone de un botón SOS y teléfono para interactuar en caso de emergencia. Ideal para colocar en un llavero o similar, su autonomía ronda la semana de uso. Con tarjeta SIM (3,75 euros/mes)

Weenect Silver - El localizador GPS para Ancianos PVP en Amazon 49,99€

Puede ser interesante instalar el Google Nest Protect (114 euros), un detector de humo conectado que funciona tanto en combustión lenta como en monóxido de carbono (fruto de inquemados de calentadores o fuegos). Instalación sin cables, autonomía de 10 años y control desde el móvil

También puedes regalarle un par de cámaras para visualizar lo que sucede dentro o fuera de casa con la Blink Indoor (139 euros) o la versión para exteriores (89 euros). Fácil instalación sin cables, buen funcionamiento, compactas y discretas, captan vídeo HD, disponen de detección de movimiento, audio bidireccional y autonomía de 2 años.

Blink Indoor | Cámara de seguridad HD inalámbrica con 2 años de autonomía, detección de movimiento, audio bidireccional | 2 cámaras PVP en Amazon 139,99€

Por su sencillez y adaptabilidad, el sistema de seguridad integrado Ring Alarm (229 euros) es un buen candidato. Se configura en pocos minutos desde la app, permitiéndote recibir notificaciones en tu teléfono móvil cuando alguien entre en una habitación, abra una ventana o active la sirena. En este kit va la estación base, un sensor de contacto, un detector de movimiento, un teclado y un extensor de alcance.

Ring Alarm Kit de 5 piezas – sistema de seguridad para el hogar con vigilancia asistida opcional – sin compromiso a largo plazo– compatible con Alexa PVP en Amazon 229,00€

