Los 11 mejores libros para regalar esta Navidad según los editores de Xataka

La Navidad, esa mágica fecha en la que nos reuinimos con familiares y amigos, compartimos momentos especiales y comemos muchos dulces. También es una fecha en la que solemos hacer regalos a nuestros seres queridos, pero, ¡Ah! ¿Qué puedes regalarle a alguien al que ya le has regalado de todo? Sin duda, muchas veces puede convertirse en una tarea titánica. Por esta misma razón, he reunido a los compañeros de Xataka para que hablen de sus libros favoritos, esos que no pueden dejar de recomendar, y sin limitarnos a una temática en concreto, por lo que en este listado habrá una gran variedad.

'Unico Grande Amore'

La recomendación de Alberto de la Torre.

Yo tampoco sorprenderé y vuelvo con un libro deportivo. 'Unico Grande Amore' (20,80 euros) de Toni Padilla es mucho más que eso, un libro escrito por un catalán que, además de periodista, es un auténtico enfermo de Italia y todo lo que la rodea.

Unico Grande Amore es Italia, viajes, Italia, comida, Italia… y, después de Italia, Italia. Porque en sus páginas se narra un viaje por todo el país, saltando de ciudad en ciudad, de pasta en pasta y, sobre todo, de historia en historia. Ah, y de fútbol. Un libro de viajes diferente que cuenta todo lo bueno y lo malo de un país que, no sabemos por qué, nos engancha tanto a muchos españoles.

UNICO GRANDE AMORE PVP en El Corte Inglés — 20,80 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





'Misery'

La recomendación de Carlos Prego.

Larga vida a la literatura de terror. Quien me conoce sabe que desde muy joven es el género que más disfruto y al que más horas dedico. Y en 2023 me he dado el gustazo de encadenar, una tras otra, grandes obras que me han hecho temblar vibrar de gusto al asomarme a sus páginas. Ahí van unas cuantas.

En novela la gran, enorme, tremenda, sorpresa de 2023 para mí ha sido ‘Misery’ (16,10 euros). Lo sé, es una obra con unas cuantas décadas a sus espaldas. Y lo sé también, es uno de los clásicos de Stephen King. Quizás por eso había ido posponiendo su lectura a lo largo de los años. Soy un enamorado de la obra de King, pero por alguna razón -desde luego errónea- siempre había priorizado sus obras más recientes y novedades editoriales a los grandes clásicos. De hecho, no leí ‘Carrie’ hasta hace unos años y aún tengo pendiente ‘It’. En fin, 2023 ha sido el año de descubrimiento de ‘Misery’ y no puedo agradecerlo más: vibrante, aterradora, con una sencillez en la trama deliciosa, maestría en la narración y una complejidad en la elaboración de los personajes fascinante.

'Yo soy Providence'

Otra recomendación de Carlos Prego.

En el apartado de cómics, este año que termina ha sido para mí el de Junji Ito. Y aquí no voy a recomendar un solo libro o saga. Mi consejo se extiende a la maravillosa y amplia recopilación publicada en español por ECC con algunas de las mejoras obras del maestro japonés. En el capítulo de biografías mi recomendación es la maravillosa 'Yo soy Providence' (30,40 euros), de S.T. Joshi, un repaso magistral por la figura del maestro de maestros en lo que a terror cósmico se refiere: H.P. Lovecraft. Acabo de empezar su primer volumen y no podría estar disfrutándolo más.

'A las dos serán las tres'

La recomendación de Javier Jiménez.

'A las dos serán las tres' (16,90 euros) de Sergi Pàmies. Si el cuento en España no fuera un género menor, diminuto, pequeñísimo, no habría ciudad del país que no tuviera su calle dedicada a Sergi Pàmies. La tercera persona de una trinidad (junto con Monzó y Zaldua) que desde las periferias le dicen al país “no sabes lo que te estás perdiendo”.

Así que entenderán que cada vez que Pàmies saca un libro es un evento cósmico. Un puñado de cuentos, sí; pero qué cuentos. Madre mía, qué cuentos.

'Corazonada'

Otra recomendación de Javier Jiménez.

'Corazonada' (17 euros) de Berta García Faet. Voy a ser totalmente sincero: no entiendo ni la mitad de lo que García Faet hace con las palabras. Me siento en el sofá, abro sus libros, leo y paso páginas. Muchas páginas porque sus poemarios son larguísimos. Luego cierro los libros y me pregunto ¿qué puñetas acabo de leer?

Pero uno puede no entender nada de lo que está pasando y, sin embargo, tener la certeza absoluta de que está viendo un espectáculo de la naturaleza. Lo sé y por partida doble: de pequeño vi una aurora boreal y he leído a García Faet.

'El problema final'

La recomendación de Javier Pastor.

A mis compañeros de Xataka no los voy a sorprender: soy fiel seguidor de la trayectoria de Arturo. Pérez-Reverte y su novela más reciente, 'El problema final' (20,80 euros), me ha gustado mucho. Entre otras cosas porque la trama y los personajes son bastante distintos a lo que suele ser habitual en él, con protagonistas a menudo envueltos en conflictos militares. El propio autor ha reconocido que esta novela es un homenaje a los libros-problema de antaño, esos con los que nos conquistaron los Conan Doyle o Agatha Christie en el pasado. Una novela detectivesca que tiene los mimbres del mejor Pérez-Reverte y en la que una cosa es segura: es prácticamente imposible adivinar quién fue el culpable. Que es lo suyo, claro.

'Púa'

Otra recomendación de Javier Pastor.

La novela negra es el gran recurso para quienes disfrutamos de los libros de palomitas: pasapáginas entretenidos que son entretenimiento puro. Lorenzo Silva siempre ha ido un poco más allá con sus novelas de este ámbito y con su conocida saga de Bevilacqua y Chamorro, porque suele intercalar reflexiones vitales que son verdades como puños. Hace poco escapó (supongo que temporalmente) de esos personajes para regalarnos 'Púa' (20,80 euros), una novela con el terrorismo de ETA de fondo y que nos desgrana unos protagonistas y una historia fantásticos. Lo que decía: acompañar con palomitas.

'Los Simpson nunca acabarán'

La recomendación de John Tones.

Si eres fan de Los Simpson y estás hasta las narices de aproximaciones a tu serie favorita que se quedan en la superficie, en meras recopilaciones de guiños o que acuden a los tópicos gastados de siempre, 'Los Simpson nunca acabarán' (33,20 euros) es para ti. Una aproximación crítica y densa al fenómeno que abarca absolutamente todos los aspectos de la serie: desde los orígenes y raíces artísticas de Matt Groening hasta cómo se gestó el arranque de la serie, pasando por la simpsomania de los noventa, los años de gloria y la supuesta debacle de los últimos años. El libro entra tanto en los temas y los mensajes de la serie como en su gestación, pasando por interesantes análisis laterales, como el contexto cultural o la evolución de la animación con el paso de los años. Una maravilla documentadísima y accesible sobre una de las claves esenciales de la historia de la televisión.

'Solo Leveling'

La recomendación de Jose García.

Navidad es un momento tan bueno como cualquier otro para empezar 'Solo Leveling' (14,20 euros el primer libro), de Chu-Gong. Es un manwha coreano que merece la pena de principio a fin. La trama va de cómo el cazador más débil del mundo descubre que puede subir de nivel y de cómo se va haciendo cada vez más fuerte. Ese es el resumen, pero en el fondo hay muchísimo más.

Es una historia que mezcla acción, combates espectaculares, un arte chulísimo, mecánicas de videojuegos y tejemanejes en las sombras. Aunque advierto: cuando se empieza no se puede parar, y lo dice alguien que se compró el primer tomo y en una semana ya se había comprado hasta el número seis.

'Más allá'

La recomendación de Matías S. Zavia.

'Más allá' (25,65 euros) de Stephen Walker. La carrera de poner el primer hombre en el espacio en plena Guerra Fría. Una sucesión de historias frenéticas sobre los rudimentarios experimentos que llevaron al vuelo histórico de Yuri Gagarin.

La historia no está narrada solamente del lado soviético, que era el lado del secretismo absoluto, sino también del lado estadounidense, que era básicamente lo contrario. Los siete astronautas del programa Mercury se hicieron tan famosos como las estrellas de Hollywood mientras el Kremlin elegía al pueblerino más humilde y risueño que fuera lo suficientemente pequeño para caber en una minúscula cápsula encima de un misil.

'La supervivencia de los más ricos. Fantasías escapistas de los milmillonarios tecnológicos'

La recomendación de Rubén Andrés.

Lo último que he leído ha sido 'La supervivencia de los más ricos. Fantasías escapistas de los milmillonarios tecnológicos' de Douglas Rushkoff (19 euros). Me ha sorprendido por su visión crítica de los millonarios de Silicon Valley y su tendencia escapista de las consecuencias de sus actos.

Un libro muy interesante para los aficionados a la tecnología que quiera descubrir un nuevo punto de vista de los avances tecnológicos de los últimos 40 años.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video . También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard .

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | josealbafotos en Pixabay, Panenka, Debolsillo, Aurora Dorada, Editorial Anagrama, La Bella Varsovia, Alfaguara, Ediciones Destino, Applehead Tema Creaciones, Norma Editorial, Capitán Swing S. L.

En Xataka Selección | Cinco regalos de Navidad imprescindibles para los que se mueven en bicicleta, normal o eléctrica

En Xataka | El libro mejor valorado de cada país en Internet, en un estupendo mapa