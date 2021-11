23 juegos de mesa recomendados por los editores de Xataka que puedes comprar el fin de semana del Black Friday

Sofá, mantita y peli un buen juego de mesa. Porque con este frío hay pocas cosas mejores para pasar un buen rato con los tuyos. Y si además los compras más baratos, pues mejor que mejor. Este Black Friday es una oportunidad ideal para hacerte con ese juego de mesa al mejor precio o comprar un regalito para alguien que quieres. ¿Escasez de ideas? Los editores de Xataka te proponemos algunos de nuestros juegos de mesa favoritos

Dixit

La recomendación de Antonio Sabán

Para este Black Friday recomiendo 'Dixit' (22 euros) porque me parece un juego muy creativo, que desarrolla la imaginación y el ingenio. Además, por el lado artístico, cuenta con unas tarjetas con ilustraciones dignas de ser examinadas y disfrutadas con detenimiento.

La versatilidad de las mismas puede permitirte incluso jugar a otros juegos. Es genial para pasar una tarde en familia o con amigos, con una mecánica de fácil comprensión y que permite que puedan jugar tanto niños (aunque no muy pequeños) como mayores.

Villainous

La recomendación de Álex Cánovas

Pensando en un juego de mesa para regalar (a otros o a uno mismo) durante el Black Friday que pueda encajarle a prácticamente cualquiera, creo que me voy a quedar con 'Villainous'. Es un juego sencillo y tremendamente divertido de gestión de recursos cuya principal característica es que cada jugador controla a un villano de Disney distinto. Los villanos vienen representados con sus propias figuras, que son bastante chulas, y se juega por turnos con varios mazos de cartas.

El juego base trae al Capitán Garfio, a Úrsula, al Príncipe Juan, a Jafar, a Maléfica y a la Reina de Corazones como villanos, pero existen varias expansiones que se venden por separado para conseguir personajes adicionales. Estas expansiones, además, funcionan tanto para ampliar el juego base como para jugarlas sin él, lo cual es interesante porque permite ir a por los villanos a que a uno más le gusten.

Por si esto fuera poco, no hace demasiado salió a la venta otra versión de Villainous con personajes de Marvel (42 euros): Thanos, Hela, Ultrón, Killmonger y Supervisor, para ser exactos. Y también está de oferta. "

Ravensburger 269860, Villainous Marvel, Versión en Español, Juego de Light Strategy y Familiar, 2-4 Jugadores, Edad Recomendada 12+

Blokus

La recomendación de JaviPas

Descubrimos el juego de mesa 'Blokus' (26 euros) gracias a unos amigos y desde el primer momento nos enganchó por lo fácil que era de aprender y lo divertido que era nada más empezar a jugarlo".

El objetivo es lograr colocar todas esas piezas tipo tetris (o más que los rivales) en un tablero en el que los ataques y contraataques para "comer el terreno" se vuelven súper divertidos. La estrategia es punto esencial y ninguna partida es igual que la anterior. Además suelen ser cortas, lo que anima a jugar varias con ese instinto primario que tenemos de "esta vez les machaco.

Mattel - Juegos Blokus Refresh, juego de estrategia para niños +7 años (Mattel BJV44), Embalaje estándar

Dice Forge

La recomendación de Rubén Márquez

En cualquier otro momento probablemente habría tirado por la vía de Aventureros al Tren -sin duda mi juego de mesa favorito-, pero las partidas con los críos de estos últimos domingos han tenido un único protagonista que merece la pena reseñar: Dice Forge (28 euros).

Un clásico juego de dados en el que ir amasando recursos para comprar nuevas caras de dado para conseguir más recursos y comprar nuevas caras de dado... Imagino que ya pillas por dónde va la cosa. Como juego es muy entretenido, los materiales están muy cuidados, y para practicar con ellos sumas y restas va de fábula.

La recomendación de Samuel Oliver

Los juegos de construcción de mazos siempre han estado ahí de una forma u otra y hay una variedad inmensa para elegir. Pero juegos de construcción de dados... Eso es algo que no te esperas y es precisamente lo que te da Dice Forge (28 euros). En diez rondas os enfrentáis de 2 a 4 jugadores en una batalla por conseguir recursos que se obtienen con las tiradas de dados.

Al principio tendrás dos dados con caras muy básicas pero podrás ir comprando caras del dado mejores y sustituirlas por las que tienes. Además lo innovador de su propuesta, Dice Forge tiene dos grandes bazas: la primera es que es super dinámico. Aunque cada jugador tiene su turno de acción, todos tiran los dados a la vez y van consiguiendo recursos cada turno, así que nunca estás parado.

Y segundo que el diseño del juego es exquisito. El arte de las cartas y los dados, el tablero y el cómo se organizan los materiales dentro de la caja es una delicia. Y si en algún momento se os queda corto, cuenta con una expansión que añade nuevas mecánicas al juego.

La torre de colores

La recomendación de Gabriela González

'La torre de colores' (7,99 euros) es básicamente Jenga con cierta dificultad añadida. En lugar de "simplemente" tener que sacar una pieza de madera de la torre sin que se caiga, con esta "Jenga de colores" tienes que primero lanzar un dado y según el color que salga, te toca sacar una pieza de ese color.

Obviamente esto se presta para que el juego se acabe más rápido y sea incluso más caótico. Además, si mezclas las piezas todas al azar le subes todavía más la dificultad. Puede ser una experiencia hilarante para gente sobria o borracha por partes iguales.

Pandemic

La recomendación de Ana Boria

Si hay un tema que nos va a dar que hablar durante años, sin duda, es el de las pandemias y los virus. Pues precisamente eso ha hecho que “Pandemic” (34,90 euros) gane adeptos y esté en las casas de muchos.

La mecánica es sencilla, tenemos 4 virus que se van propagando por el mundo e infectando ciudades. ¿El objetivo del juego? Conseguir las curas de las 4 enfermedades.

Lo cierto es que puede parecer un poco lioso al principio, sobre todo la manera de preparar la partida, pero es fácil cogerle el truco incluso si juegas con algún niño (mejor si tiene más de 8 o 9 años).

Y si hay algo que me encanta del juego es que es cooperativo, por lo que los jugadores tendrán que trabajar en equipo para conseguir las 4 curas. Es un juego para 2, 3 o 4 jugadores. Cada uno adquiere un rol especial y lo divertido es que esos roles se repartan de manera aleatoria, para que la forma de trabajar en equipo sea diferente en cada partida.

Por la forma que tiene el juego de expandir las enfermedades, crear brotes y epidemias, es bastante habitual perder la partida de un momento a otro, o lo que es peor, justo cuando pensabas que lo tenías todo hecho y ganabas seguro.

La verdad es que lo tiene todo. Es un cóctel perfecto para pasar las tardes en compañía.

Bunny Kingdom

La recomendación de Javier Penalva

Aunque la idea de un juego de gestión de recursos puede parecer poco original, Bunny Kingdom (45 euros) tiene algunos elementos que lo hacen diferente. Sobre la base de la conquista de territorios de variado tipo y la construcción de edificaciones que se nutran de recursos que se generan en los territorios conquistados, este juego pone de protagonistas a conejos en un tablero llamativo y con muchos elementos cuidados para jugar, desde las cartas hasta las fichas o figuras. Recomendado para adultos y niños a partir de al menos 10-11 años por la cantidad de elementos en juego al mismo tiempo

Hoy Se Sale

La recomendación de John Tones

Cuando Hoy Se Sale (21 euros) consiguió salir a la venta después de un triunfal crowdfunding, se nos echó encima la pandemia y el confinamiento. El juego perfecto para quedarse encerrados nos recordaba los vicios, los tics y los comportamientos de salir a petarlo un fin de semana cualquiera.

Hasta que podamos recuperar del todo aquellas costumbres, 'Hoy se sale' sigue siendo el juego definitivo sobre La Farra, una maravilla con mecánica de mazos accesible, rápido y tronchante gracias a las apabullantes ilustraciones de Paco Alcázar. Si el juego no refleja tu imagen, ojerosa, con resaca y remordimientos, enhorabuena: no hay mejor introducción a los misterios y los peligros más cutres de la nocturnidad.

Strike

La recomendación de Javier Lacort

Unos simples dados y una caja que por dentro tiene forma de anfiteatro para jugar en ella. Parecía la cosa más simple y tonta del mundo, pero cuando probé este juego, fue adictivo, es de los que hace reír en grupo. Las reglas se aprenden en un minuto y poco después se van intuyendo las tácticas más deseables, así que la curva de aprendizaje es bajísima. Perfecto para jugar con amigos.

Sushi Go

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Desde la pandemia le he cogido el gustillo a los juegos de mesa, así que llevo unos cuantos meses saliéndome de clásicos como el Monopoly, Trivial o el Scrabble. Uno de mis últimos y favoritos "descubrimientos" es el Sushi Go (7,99 euros) un ágil juego de cartas en el que tendrás que elaborar el mejor menú desarrollando la estrategia al momento y abierta al azar. Por complejidad, rapidez y que su mecánica es relativamente sencilla, puede jugar toda la familia.

Pandemic Legacy

La recomendación de Sam Fernández

Aunque no soy excesivamente aficionado a los juegos mesa sí que tengo algunos entre mis muy favoritos. Uno de ellos es el Pandemic Legacy (74 euros), una variante del Pandemic normal que divide la partida en 12 fases destinadas a ser jugadas cada mes, de forma que completes la temporada completa al acabar el año.

Se trata de un juego colaborativo en el que juegas contra movimientos automáticos del tablero y si te preguntas si está diseñado para que pierdas, la respuesta es un rotundo SÍ. Muy entretenido. Jugamos a la primera temporada con amigos durante el confinamiento por videoconferencia y ya tenemos todo listo para empezar la segunda temporada.

Y está bien tenerlo en una lista de deseos de compra porque el juego se destruye conforme se juega. Por cierto, está en distintos colores por si quieres mantener varias partidas al mismo tiempo con distintos grupos.

Z-man Games España Pandemic Legacy Temporada (ZM7174ES)

Código Secreto

La recomendación de Albertini

Si bien en apariencia es sencillo y sus partidas son medianamente rápidas, 'Código secreto' (y sus variantes) (15 euros) es un juego que requiere cierto trabajo mental y cierta conexión "telepática" a la hora de jugar.

Pero una vez le pillas el truco, las partidas van voladas y se divierte uno en esta lucha por recuperar espías. Sobre todo si sois un grupo que os conocéis como la palma de vuestra mano, porque así podéis ser tan originales como efectivos creando el código.

La recomendación de Ángela Blanco

Mi juego de mesa favorito últimamente es Código Secreto (15 euros). Tienes que dividir a tus amigos o familiares en dos grupos. En cada grupo hay un capitán que tiene que guiar al resto del equipo para descifrar qué imágenes son las que les corresponden, eso sí sin caer en la tarjeta negra e intentando hacerlo más rápido que el otro grupo.

Es muy divertido porque las tarjetas son muy subjetivas y puedes hacer que el juego se vuelva más interesante si tiras de imaginación. Mis amigos y yo no dejamos de jugarlo.

Hay dos tipos, el de palabras y el de imágenes. Sin duda el de imágenes es mi favorito porque deja más hueco a la libre interpretación pero ambos son muy divertidos.

Jungle Speed

La recomendación de Albertini

Para esos ratos muertos, que todos tenemos en algún momento (esperando en la cena familiar de turno, en el aeropuerto, etc.), el Jungle Speed (19 euros) permite mucho pique, mucha diversión y, quizás, algún golpe que otro si no tenemos cuidado a la hora de coger el tótem. Un juego de agudeza visual y rapidez con el que puedes jugar horas y horas

Stratego

La recomendación de Sam Fernández

Otro título que recuperé hace relativamente poco tiempo es una de mis adicciones durante la infancia, el Stratego (23 euros). Una mezcla entre damas, ajedrez y el buscaminas en el que te enfrentas a otro oponente y que puede dar para muchas horas de diversión.

La mecánica se aprende fácilmente y ya sólo te queda desarrollar tu estrategia de partida. Caza la bandera del enemigo y cuidado con los obstáculos. Muy recomendable y muy regalable.

Arkham Horror

La recomendación de Enrique Pérez

El Arkham Horror (29 euros) es un clásico para quienes le gusten las historias lovecraftianas y los juegos cooperativos que presentan todo un reto. Se puede jugar en solitario, en pareja o hasta 4 jugadores y captura muy bien el ambiente de horror que tenemos en las partidas de rol de Cthulhu.

Lo mejor es que además es muy rejugable porque van cambiando los investigadores y las historias. Está rebajado un 25% y es una buena oportunidad para hacerse con uno de los imprescindibles de los juegos de mesa.

Fantasy Flight Games Arkham Horror: El Juego de Cartas de misterios arcanos y Terror Sobrenatural, Color (Edge Entertainment EDGAHC01)

HeroQuest

La recomendación de Frankie MB

El Bárbaro, el Enano, la Elfa y el Mago regresan. ¿La premisa? Salvar al mundo y limpiar cada habitación de enemigos y tesoros. El mítico HeroQuest combina lo mejor de los juegos de estrategia y la esencia del rol en un juego de tablero colmado de desafíos, mazmorras y figuras a las que derribar a base de colaboración y buenas tiradas.

Un clásico de aventura y fantasía que marcó a toda una generación y que Hasbro reeditará actualizado y con la licencia original a principios de 2022. Todo un capricho para nostálgicos y apasionados por los juegos de mesa, desde luego, y pese a que no es precisamente barato (en Amazon se puede reservar por unos 120 euros) si tienes pensado reservarlo, no me lo pensaría demasiado.

Avalon Hill - Sistema de Juego HeroQuest - Juego de Aventuras en Mazmorras para 2 a 5 Jugadores a Partir de 14 años

¡Aventureros al tren!

La recomendación de Sergio Cejas

¡Aventureros al tren! (40 euros) es un juego de mesa que me regalaron una vez por un cumpleaños y sin duda fue un acierto de pleno, porque todo el mundo con el que he jugado le ha encantado y le ha apetecido repetir otro día. De primeras puede parecer el típico juego de mesa con un libreto de instrucciones complicado de entender, pero en la práctica es de lo más sencillo.

Ese es precisamente uno de los aspectos que más especial le hace, el que cualquier persona, sin importar su edad, se puede apuntar a echar una partida a este juego en el que hay que colocar trenes por una serie de recorridos de todo el mundo, aunque yo tengo la versión de Europa. Además, tiene su toque de estrategia porque cada jugador puede colocar sus figuras donde quiera, ya sea a su favor o para entorpecer a los demás y así evitar que sumen más puntos de lo normal.

Cada partida suele durar entre una hora y hora y media aproximadamente, dependiendo de la velocidad a la que se juegue. Si bien las primeras rondas igual van más lentas mientras los jugadores van pensando bien los movimientos iniciales, a la larga el ritmo aumenta más todavía y te deja con ganas de más tras pasar un rato de lo más divertido.

Catan

La recomendación de Iván Linares

Nada mejor para los días de invierno, esos en los que te estremeces con sólo echar un vistazo por la ventana, que echar una partida con amigos a juegos como el Catan (37 euros). Combina estrategia, rol e intercambio social de una manera muy atractiva: Catan es válido tanto para aquellos jugadores experimentados como para los que buscan una partida sin excesiva complejidad. Eso sí, pueden hacerse algo largas esas partidas.

Hasta cuatro jugadores simultáneos, juego que sirve como base para multitud de expansiones, supone todo un reto pillarle experiencia y es perfecto para esas tardes entre amigos o familiares en las que no apetece salir fuera. Vale la pena añadirlo a la colección de juegos de mesa.

Tribu de Sinvergüenzas

La recomendación de Frankie MB

Un juego colmado de preguntas absurdas y retos gamberros perfecto para cimentar amistades, romper el hielo, rememorar historias en común y echarse unas buenas risas. En Tribu de Sinvergüenzas (21 euros) existen tres tipos de cartas: Acusación, Desafío social y Preguntas WTF.

En función de lo propuesto en cada carta iremos sumando, restando o repartiendo puntos cuya cantidad estará en consonancia con el nivel de vergüenza al que somos expuestos. Quien tenga más puntos queda expulsado de la tribu y esquivar situaciones incómodas sale caro. ¿La clave para ganar? Ser honesto y tener ganas de pasárselo bien. El humor es imperante en cada partida y la participación en cada prueba voluntaria, de modo que los más sinceros y sinvergüenzas siempre tendrán más opciones de ganar.

TRIBU DE SINVERGÜENZAS - Juego de Mesa para Fiestas y Risas con amig@s - Juego de Cartas Made In Spain Hoy en Amazon por 19,95€

Exploding Kittens

La recomendación de José García Nieto

Un juego que mis amigos y yo siempre tenemos a mano cuando quedamos es el Exploding Kittens (19 euros). Con pocos juegos nos hemos reído tanto. Es un juego fácil, gracioso y que, como las partidas pueden ser tan cortas, muy dinámico.

Cuando quieres darte cuenta llevas 20 partidas. Además, si quieres ampliar el juego, permitir más jugadores y añadir más variables, puedes comprar las expansiones como el Imploding Kittens (14 euros). Yo, personalmente, recomiendo el juego base y las expansiones, pero con el juego base es suficiente.

Exploding Kittens- Juego de cartas (EKEK0001)

Baobab

La recomendación de César Muela

Baobab (2 a 4 jugadores) (16 euros) Es el típico juego de mesa que parece para niños (y lo es, de hecho), pero que yo he disfrutado muchísimo jugando con mis amigos (y somos todos adultos, al menos de cuerpo). Consiste en ir apilando cartas de animales en el árbol (leopardos, serpientes, murciélagos, camaleones, tucanes, etc.), teniendo en cuenta que cada carta solo se puede colocar de una manera y siempre con una sola mano. Por ejemplo, la serpiente siempre hay que ponerla debajo de otras cartas, pero con la parte marrón sobresaliendo, lo cual, creedme, se convierte en un reto casi de ingeniería cuando avanza la partida.

Gana el jugador que se quede sin cartas antes. El reto al final acaba siendo que no tires todas las cartas colocadas en el árbol porque, si lo haces, te las quedas. Las partidas son de unos 15 minutos como mucho y hay versiones con reglas reducidas, aunque la "completa" no es para nada difícil y se entiende con la primera partida. ¡Muy divertido!

BAOBAB 0904703

Monopoly

La recomendación de José García Nieto

El Monopoly (17 euros) es de esos juegos que amas u odias. Lo mismo sirve para pasar un rato muy divertido con los amigos que para destruir una amistad de la infancia cuando caes en Paseo del Prado y tu colega tiene un hotel. Es de esos juegos que siempre está bien tener por casa y que ahora está rebajadísimo, imprescindible en casa.

También tienes la edición Fortnite (18 euros), por si quieres una experiencia diferente.

Monopoly - Clásico, Edad recomendada: a partir de 8 años (Hasbro C1009105)

Monopoly Fortnite (Hasbro E6603546)

