13 ofertas de eBay y Aliexpress que son mejores que las de Amazon Prime Day

Hay vida más allá del Amazon Prime Day 2020 y en algunos casos los precios son mejores. Así que si no has llegado a tiempo a alguna oferta, no eres de Prime – en ese caso quizás te merezca la pena probar sus 30 días gratis – o simplemente quieres pagar menos, en eBay y Aliexpress Plaza vas a encontrar precios mejores en productos top. Estas son las mejores ofertas de eBay y Aliexpress en tecnología, informática y electrónica.

Aliexpress Plaza

iPhone 11 de 64GB por 654,99 euros usando OCTUBRE85, en Amazon cuesta casi 100 euros más. Tras probar el iPhone 11 destacamos la estabilización de vídeo, el juego que da la combinación de angular y ultra angular y la fluidez general gracias al procesador A13 Bionic.

Samsung Galaxy A21s en versión de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno está más barata aplicando el cupón "OCTUBRE20": 144,99 euros, en Amazon está por 166 euros, un teléfono de gama de entrada que destaca por su diseño, cámara trasera cuádruple y gran batería de 5.000 mAh.

Los AirPods Pro por 188 euros con OCTUBRE25, casi 30 euros menos que en Amazon. Nuevo diseño y tecnología de cancelación de ruido activa para los in ear inalámbricos más ambiciosos de Apple. También salen a buen precio los AirPods a secas con carga lightning: con el cupón OCTUBRE13 se quedan en 116 euros.

En Amazon el altavoz Bluetooth Logitech Ultimate WONDERBOOM 2 cuesta 80 euros, en Aliexpress Plaza con el cupón OCTUBRE6 se queda en 58,35 euros en tres colores distintos. Compacto, con sonido 360ª y con certificación IP67 contra el polvo y el agua

Otro altavoz Bluetooth rebajadísimo es el JBL Charge 4: se queda a 106,93 euros usando el código OCTUBRE13, en Amazon a 129 euros. Con una gran batería de 20h de autonomía que le permite funcionar como power bank.

Samsung QE55Q60TA en Aliexpress Plaza usando el cupón "OCTUBRE65" se queda en 594 euros, en Amazon sobrepasa los 800 euros. Smart TV 4K QLED de 2020 con panel de 55" compatible con HDR, HDR 10+ y HLG

Samsung QLED 4K 2020 55Q60T - Smart TV de 55" con Resolución 4K UHD, con Alexa Integrada, Inteligencia Artificial 4K Wide Viewing Angle, Sonido Inteligente, One Remote Control PVP en Aliexpress Plaza 594€ Hoy en Amazon por 819,00€

La Nintendo Switch Lite se queda en 199 euros con el cupón OCTUBRE25, 20 euros menos que en Amazon para esta consola diseñada para movilidad con el atractivo catálogo de la firma nipona.

eBay

iPhone SE (2020) de 64 GB por 443 euros, con envío desde España y dos años de garantía. El retorno de este icónico formato para quienes gusten de modelos compactos y con el clásico Touch ID, aunque eso sí, toda la potencia del A13 presente también en el actual buque insignia de la marca.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G por 224 euros usando el cupón PQ42020, en Amazon cuesta 40 euros más. La versión más sencilla de la familia más premium de Xiaomi, con panel AMOLED de 6.57", un solvente chip Snapdragon 765G, batería de 4160mah con carga rápida de 20W

El POCO X3 NFC de 128GB por 234 euros es una de las bajadas del Prime Day de Amazon, pero en eBay usando el cupón PQ42020 lo tienes por 10 euros menos en versión global. El POCO X3 destacó en nuestro análisis por su conjunto de hardware y su desempeño multimedia, su más que aceptable autonomía incluso con esa tasa de refresco y su buena construcción, pese a contar con una funcional trasera de plástico.

En Amazon el Amazfit T-Rex está rebajado a 128 euros, en eBay lo tienes por 111 euros y con dos años de garantía. Incluye pantalla AMOLED de 1,3", sensórica como el medidor de frecuencia cardiaca, acelerómetro, sensor geomagnético, GPS y GLONASS. A nivel deportivo, es capaz de ofrecer 14 modos de entrenamiento y una autonomía de hasta 20 horas con GPS activado.

La última pulsera de Xiaomi, más barata: Xiaomi Mi Band 5 por 30,99 euros, un eurito menos que en Amazon La nueva Xiaomi Mi Band 5 sigue teniendo una alta relación calidad precio, con una mejora en el registro de actividades deportivas, una pantalla más grande y que se ve mejor de tipo OLED de 1,1 pulgadas y una gran autonomía para lo que suelen ofrecer este tipo de wearables, aunque eso sí, sigue sin NFC.