Twitter confirma que compartió "accidentalmente" datos de localización de algunos usuarios de iOS con un socio publicitario

A través de una publicación en su Centro de Ayuda, Twitter confirmó que un error lo llevó a recopilar y compartir datos de ubicación de algunos usuarios de iOS con "un socio de confianza". Según Twitter, el error ya ha sido resuelto pero no especifica la cantidad de usuarios afectados por este fallo ni detalles de quién es el "socio de confianza".

Según explica Twitter, esta recopilación de datos se presentó en aquellos usuarios de iOS que tienen más de una cuenta habilitada en la aplicación, y una de ellas tiene activada la "localización precisa".

Twitter menciona que el error hacía que el sistema recolectara y almacenará la ubicación precisa de la cuenta aun cuando no estaba siendo usada, lo cual ocurría mientras el usuario estaba usando cualquier otra cuenta en ese mismo dispositivo para la que no había activado la función de localización precisa.

La compañía menciona que fue "accidentalmente" y cuando se enteraron que estaba sucediendo esto, trataron de eliminar los datos que se enviaron al "socio de confianza", pero no tuvieron éxito. Lo que si consiguieron, afirman, es generalizar la información, es decir, los datos no mostraban la localización precisa, sino solamente la ciudad sobre un radio de 5 km cuadrados.

Due to a bug in Twitter for iOS, we inadvertently collected and shared location data (at the zip code or city level). We have fixed the bug, but we wanted to make sure we shared more of the context around this with you. More here: https://t.co/n04LNt62Sa