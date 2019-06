Quedarse encerrado y sin calefacción: el apagón de Google demuestra que no estamos preparados para el todo conectado

Durante más de cuatro horas los servidores de Google Cloud sufrieron una caída general, lo que afectó a servicios como Youtube, Gmail, Drive o Discord. Millones de usuarios, principalmente ubicados en los Estados Unidos y Europa, no pudieron utilizar las distintas páginas web ya que la red de Google estaba prácticamente en su totalidad caída. Pero Google no solo dispone de webs y por ejemplo los dispositivos de Nest también se vieron afectados. Es decir, termostatos y las cerraduras inteligentes.

Como explica un usuario en Hacker News, "durante la caída de los servidores de Google no pude abrir la puerta de su casa para dejar entrar a sus invitados". Una situación achacada a que la cerradura digital utiliza los servidores para funcionar y que con la caída quedó inutilizada.

I'm hearing reports of people being locked out of their homes and not being able to use their thermostats because of the Google outage. If your product doesn't have a fallback for when the internet goes down, that is poor engineering. IoT should compliment existing functionality.