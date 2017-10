En Dubai pasar el control de seguridad del aeropuerto será como visitar un acuario mientras te escanean 80 cámaras

Es posible que viajar nos encante, pero reconozcámoslo: en ocasiones los controles de seguridad resultan engorrosos, sobre todo los de los aeropuertos. Pero una vez más nos sorprenden desde Dubai con las aplicaciones de la tecnología y en esta ocasión han ideado un túnel digital de seguridad con 80 cámaras y el aspecto de un acuario.

Sabemos que en este país hay pocas pegas cuando se trata de inversión o de que ésta se realice en algo visual o llamativo, pero lo de que imite el pasadizo de una de estas instalaciones acuáticas tiene su sentido en cuanto a seguridad, aunque no lo parezca. La idea es precisamente que pasar el control no sea tedioso y "lento", de modo que no cueste nada al viajero mientras y mejorando la media de tiempo actual por control y pasajero (bajándola).

Pasen y vean (mientras les capturamos con decenas de cámaras)

Se trata de una propuesta aún, pero el túnel al menos ya es una realidad tangible que se mostró hace unos días en la 27ª Semana Tecnológica GITEX y que forma parte de una serie de nuevas medidas que los oficiales de aviación de Dubai quieren instaurar en un futuro cercano. Sobre ello hablan en la publicación local The National, donde explican que se trata de un túnel que muestra imágenes de alta resolución de un acuario y que va equipado con unas 80 cámaras de seguridad.

Según recoge el medio, en una primera fase de funcionamiento el túnel realizará escaneos de rostro, es decir, reconocimiento facial. Una vez esto esté funcionando el plan es poner en marcha el reconocimiento de iris, identificaciones que a diferencia de lo que vemos en los teléfonos y dispositivos de uso actuales no es estática, sino en movimiento (mientras el viajero atraviesa el túnel), lo cual añade un plus de dificultad a priori.

La idea es que las imágenes hagan que los viajeros miren a todos los lados de modo que las cámaras puedan captar todos los ángulos de su rostro

¿Y los peces? Según explica a la publicación Obaid Al Hameeri, director general de asuntos exteriores de Dubai, las imágenes tienen un doble cometido: por un lado serán un entretenimiento y algo visualmente nuevo y atractivo para el viajero, y por otra harán que éste mire a todos los lados de modo que las cámaras podrán captar todos los ángulos de su rostro.

La idea es que estas imágenes vayan variando, de modo que no siempre simule un acuario, sino que pueda mostrar el aspecto de otros paisajes o entornos. Aunque no todo será tan agradable, no al menos si el viajero resulta no pasar el control, dado que en vez de un mensaje en verde con el texto "Tenga un buen viaje" habrá una señal en rojo y una alerta a las autoridades para su intervención.

Atravesando el túnel de la demo, que en ese momento mostraba el paisaje de un desierto. (Fuente: What's on

Acuarios de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Dubai a partir de 2018

El primero de estos túneles digitales se instalará el verano del próximo 2018 en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubai, planeando que lleguen al resto de terminales en fases posteriores hasta 2020. El objetivo es que sea una medida válida tanto para viajeros locales como para los internacionales.

La idea desde luego es original y arroja un halo de esperanza para quienes atraviesan con frecuencia estos controles, que suelen implicar un tiempo extra entre las colas y las peticiones de cada aeropuerto (sin entrar al sentido que tienen o dejan de tener muchas de ellas), así como que haya numerosos empleados atendiendo y supervisando. Pero también asaltan muchas dudas de si será tan eficiente como nos venden y sobre todo eficaz, y que tanta cámara y el sistema informático que lleve detrás realmente supongan un proceso seguro, efectivo y rápido.

#Smart_Tunnel

A unique innovative project that aims to enhance travel procedures and identify the traveler through biometrics. #GITEX2017 pic.twitter.com/VVM6PvoCVJ — إقامة دبي (@GDRFADUBAI) 9 de octubre de 2017

Sobre todo teniendo en cuenta que se calcula que en 2020 pasarán más de 124 millones de pasajeros en todos los aeropuertos de Dubai, año en el que esto supuestamente estaría funcionando en todas las terminales, bastantes más que los actuales (80 millones según Al Hameeri). De hecho, tardaron 18 meses en dar con la idea (y cuatro años en ejecutarla), motivados por el cálculo de que los cinco segundos de media que se tarda en pasar el control de seguridad en Dubai no serán suficientes cuando este número llegue a los 120 millones.

Y no olvidemos tampoco el negocio que suponen los viajeros con sus compras en las tiendas libres de impuestos, las cuales según el oficial podrán verse beneficiadas si los viajeros tienen más tiempo para recorrerlas. La medida forma parte de un nuevo paquete de reformas de cara a mejorar la seguridad en el aeropuerto internacional, entre las que además figuran las Smart Gate, para usar el smartphone en vez del pasaporte tradicional, y un cambio de los detectores de bombas por unos nuevos que detectan un mayor rango de materiales explosivos.

Flowcrete

