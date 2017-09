Cuando le das acceso a una app a tus fotos, también le das permiso para conocer todos tus movimientos

La app para editar fotografías, la que te retoca los selfies para eliminar imperfecciones, la que te añade filtros y estilos, la que te crea bitmojis, la que reconoce objetos con tan sólo enfocarlos... ¿Tienes alguna de estas apps instalada en tu móvil, no? Aunque tú no les hayas dado permiso para acceder a tu ubicación, saben todos tus movimientos, desde tu casa hasta el tiempo que pasas en el trabajo, tu rutina diaria completa.

Que el negocio del futuro está en los datos ya es más del presente que del futuro. Las apps gratuitas de la App Store y la Play Store también se aprovechan de esto, y de algún modo u otro recopilan estos datos, a veces sin que seas consciente de ello. Tal y como ha descubierto Felix Krause, programador de iOS, con un simple algoritmo cualquier app puede aprender tus localizaciones pasadas, presentes y futuras extrayendo la información de las fotografías que hay en tu teléfono móvil.

Para probar que se puede acceder a ello sin darle permisos de localización a una app, ha publicado una aplicación en la App Store (puedes probarla tú mismo) que tan sólo te pide permisos para acceder a las fotografías (algo normal en cualquier app de fotografía). A partir de aquí, en menos de un segundo te muestra un mapa con todos los sitios donde has estado, las rutas que sigues, si te desplazas en avión, tren o coche o la velocidad con la que has tomado cada fotografía.

📍 Any app gets complete access to where you've been the last years within a second, when you grant access to photos https://t.co/cLAMzibRrj pic.twitter.com/vRaUxdAxds