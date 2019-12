Así es como un supuesto "hacker" accedió a la cámara de la habitación de una niña de ocho años para decirle que es Santa Claus

Hoy algunos medios como The Washington Post y la cadena local WMC5 están dando a conocer la historia de una familia de Tennessee, la cual asegura que un "hacker" consiguió entrar a una cámara de seguridad recién instalada en la habitación de una pequeña de ocho años. El supuesto "hacker", le habría dicho a la niña que era su mejor amigo y que era Santa Claus.

Según se explica, Ashley LeMay, la madre de dicha familia, adquirió dos cámaras Ring durante pasado Black Friday, esto con el objetivo de proporcionar un nuevo nivel de seguridad a su casa y en este caso, a la habitación de su hija.

De acuerdo a las declaraciones de la señora LeMay, todo comenzó cuando en la habitación de su hija empezó a sonar 'Tiptoe Through The Tulips', una melodía que se ha usado en algunas películas de terror. Esto hizo que la pequeña entrara a la habitación para ver qué sucedía.

