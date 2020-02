Twitter etiquetará e incluso vetará los deepfakes que se compartan y "puedan causar daños"

Hace tiempo que los usuarios de redes sociales demandan mejores sistemas de control de lo que se publica, sobre todo cuando esos contenidos pueden servir para la difusión de noticias falsas y para acabar siendo tóxicos para la comunidad.

En Twitter lanzaron en noviembre una encuesta en la que preguntaban a los usuarios qué pensaban que debía hacer esta red social al detectar estos mensajes, y las respuestas han servido para tomar decisiones importantes en este ámbito. La empresa etiquetará y vetará la compartición de aquellos contenidos "sintéticos y manipulados" (como por ejemplo los célebres deepfakes) que "puedan causar daño".

La empresa ha indicado que "no podrás compartir engañosamente" este tipo de contenidos, y se podrán etiquetar esos tuits para ayudar a que los usuarios puedan comprender la diferencia entre un contenido no sintético y uno que ha sido manipulado con el objetivo de desinformar o "causar daño"

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4