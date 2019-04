Las tiendas de Amazon Go sin cajas tendrán que implementar cajas y aceptar pagos en efectivo para no ser “discriminatorias”

A principios de 2018 Amazon nos sorprendió a todos con Amazon Go, la primera tienda física de la compañía sin cajeros y sin apenas empleados. Entras, coges lo que desees y te vas. Amazon se encargará de reconocer qué te has llevado y cobrártelo de tu cuenta. Nosotros mismos pudimos visitarla y contar la experiencia de comprar en una tienda semiautomatizada que parece sacada del futuro. Sacada del futuro y, aparentemente, discriminatoria.

Según ha podido averiguar CNBC, Amazon está buscando diferentes formas de aceptar pagos en efectivo en sus tiendas Amazon Go. Es decir, implementar una funcionalidad en una tienda que destacaba precisamente por no contar con ella. En una reunión interna de Amazon, Steve Kessel, vicepresidente senior de tiendas físicas de Amazon, comentó que la compañía planea introducir mecanismos de pago adicionales para sus tiendas Go.

Humanos y efectivo para cumplir con la ley

¿Por qué busca Amazon métodos para cobrar en efectivo ahora si es precisamente lo que se evitaba con estas tiendas? La respuesta la encontramos en Filadelfia, la primera ciudad en prohibir tiendas semiatuomatizadas como Amazon Go por no aceptar efectivo. Según los legisladores, rechazar el cobro por efectivo perjudica a los ciudadanos más pobres, que no tienen la capacidad de solicitar una tarjeta de crédito.

Lo mas parecido a un "cajero" de lo que disponen las tiendas Amazon Go ahora mismo.

Este decreto en Filadelfia no es el único, hay preocupaciones similares en otros estados. Las tiendas semiatuomatizadas si no ofrecen la posibilidad de cobrar en efectivo pasan a ser en cierto sentido discriminatorias, aseguran. Para evitar esto y no frenar la expansión de Amazon Go es probable que pronto veamos también cobros tradicionales con cajero, o alguna solución a medias como una máquina donde insertar el efectivo correspondiente a lo que te llevas de la tienda.

Amazon ya se topó con los límites de la ley en su propuesta de tener una tienda sin cajeros ni humanos. Para que en su supermercado del futuro se pueda vender cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas, necesita contar con al menos un humano. Una humano que se encargue de verificar el carné de identidad del comprador para verificar que es mayor de edad. En Estados Unidos hay leyes estrictas a la hora de vender alcohol y es indispensable contar con personas reales para la venta.

En la sección de bebidas alcohólicas de Amazon Go siempre hay un dependiente para verificar la edad del comprador.

La apuesta de Amazon por este tipo de tiendas no es simplemente para ofrecer un supermercado diferente a los clientes o ahorrar en pagar a dependientes. El éxito de este tipo de supermercados en los que no hay que hacer cola para pagar reside en el hecho de que las personas gastan más. Cuando compramos sin sentir que pagamos se reduce ese “malestar” que produce el gastar dinero.

Vía | CNBC