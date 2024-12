OpenAI lanza Sora en más de 150 países: así funciona la esperada IA generativa que convierte textos en vídeos alucinantes

OpenAI acaba de lanzar Sora. La herramienta de inteligencia artificial que permite crear vídeos a partir de texto fue anunciada a principios de este año, pero su despliegue sufrió algunos retrasos y solo estuvo disponible para un reducido número de probadores. Ahora, finalmente, empieza a llegar al público.

La compañía liderada por Sam Altman ha dicho este lunes en un vídeo en directo que Sora se podrá utilizar desde hoy en Estados Unidos y “en la mayoría de los países a nivel internacional”. Si bien OpenAI ha decidido ampliar el acceso a la herramienta, advierte que esta primera versión "cometerá errores".

Sora ya está aquí para los usuarios de ChatGPT Plus y Pro

Al igual que con ChatGPT, se podrá acceder a Sora desde la web. Esto nos permitirá utilizar la herramienta para crear vídeos sin tener que descargar programas en el ordenador. Bastará con iniciar sesión con una cuenta de OpenAI en Sora.com para comenzar a utilizar esta herramienta generativa.

Cabe señalar que Sora no tendrá una versión gratuita, al menos de momento. Es requisito indispensable contar con una cuenta de ChatGPT Plus (20 dólares al mes) o ChatGPT Pro (200 dólares al mes) para poder acceder a ella. Como podemos ver, no existe una suscripción independiente.

La interfaz web de Sora en sora.com

Entonces, ¿qué puede hacer Sora? Técnicamente Sora puede crear vídeos con IA generativa de hasta 20 segundos de duración con una resolución máxima de 1080p. También ofrece la posibilidad de elegir distintas relaciones de aspecto, como pantalla ancha, vertical, horizontal y cuadrada.

Decimos técnicamente porque las posibilidades dependerán del plan contratado. Los usuarios de ChatGPT Plus tendrán permitido generar hasta 50 vídeos a 480p. Se trata de una resolución que puede quedarse corta en estos tiempos, principalmente si se crean piezas comerciales.

Algunas creaciones realizadas con Sora

OpenAI explica que, si lo desean, los usuarios de ChatGPT Plus podrán crear vídeos a 720p, pero en una cantidad aún más imitada (no brinda una cifra exacta). Aquellos que buscan tener la experiencia más completa deberán contar con ChatGPT Pro.

Cuando hablamos de ChatGPT Pro estamos haciendo referencia al plan más ambicioso de OpenAI, la suscripción que ofrece acceso "ilimitado" tanto al modo de voz avanzado como a sus modelos multimodales. Eso sí, el concepto de ilimitado no aplica para Sora.

La compañía de inteligencia artificial explica que ChatGPT Pro brindará "10 veces más uso" que ChatGPT Plus en Sora, así como resoluciones más altas y vídeos de mayor duración (aquí debemos tener en cuenta los límites técnicos que mencionamos arriba).

Es probable que incluso la oferta de ChatGPT Pro sea insuficiente para usuarios profesionales que decidan hacer un uso intensivo de la herramienta. OpenAI lo sabe, por lo que dice que está trabajando en tarifas personalizadas para diferentes tipos de usuarios.

Tendremos que esperar hasta el próximo año para conocer la mencionada opción, pero todo parece indicar que utilizar Sora no será barato. Como sabemos, entrenar y ejecutar modelos de IA es una tarea costosa, y los precios parecen estar trasladándose a los usuarios.

¿Sora está disponible en España?

Si vives en España puede que te preguntes si ya puedes utilizar Sora. La respuesta es que tendrás que esperar un poco más. En nuestras pruebas iniciales, la página web de Sora mostraba el cartel "Coming soon", que significa próximamente, pero ahora dice que no está disponible en España.

Sora no disponible en España

El listado de países admitidos al momento de escribir este artículo incluye 155 países, pero ninguno de la Unión Europea. Sí se han incluido algunos países europeos que no forman parte del bloque comunitario, como Liechtenstein, Noruega o Islandia. No está claro cuándo llegará a la UE. Hemos escrito a OpenAI para obtener más información.

Imágenes | OpenAI | Captura de pantalla

