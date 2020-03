Los robots autónomos y drones que rocían con desinfectante y monitorizan el coronavirus en China y otras regiones

COVID-19 sigue causando estragos, ahora más en Europa que en Asia, donde tuvo su origen. China parece haber pasado ya el pico máximo de infección, según han indicado. Por otro lado, Corea del Sur es uno de los países que mejor ha frenado los contagios. Además de medidas restrictivas para la sociedad, también se han desplegado diferentes tecnologías autónomas que ayuden en las labores de control del coronavirus.

Una de las formas más efectivas de frenar los contagios por COVID-19 es evitando el contacto humano. Esto implica también evitar el contacto humano por parte de aquellos que ayudan en las labores de desinfección, limpieza o control de contagios. ¿Consecuencia? Estas semanas han surgido multitud de robots autónomos, drones y otras tecnologías para ayudar en las labores.

Robots para desinfectar, drones para vigilar

China, origen y mayor foco de COVID-19, es uno de los países que más ha apostado por la tecnología para hacer frente al coronavirus. Como ya vimos, las principales tecnológicas del país han desplegado apps y servicios para llevar el control de los infectados. Pero no sólo se ha visto en práctica la tecnología en servicios, también en hardware a pie de calle. Como indican en Bloomberg, las furgonetas autónomas de Neolix tienen una alta demanda estas últimas semanas gracias a que permiten transportar ítems de forma autónoma evitando el contacto humano. Las furgonetas se han utilizado especialmente para transportar material sanitario y para desinfectar las calles de las áreas infectadas.

Otros robots se encargan de distribuir comida y otros bienes en hoteles para evitar contacto humano:

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6 — China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020

Siguiendo con China, las autoridades también han desplegado una serie de drones para monitorizar y vigilar a la sociedad en los focos de infección por COVID-19. Como recoge Global Times, han equipado a los drones con cámaras de alta resolución y altavoces para encontrar a usuarios que no lleven mascarillas o estén fuera de sus casas en zonas prohibidas. Mediante el altavos se dan instrucciones por voz para alertar a los ciudadanos.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

En otro vídeo publicado en esta ocasión por People's Daily China (medio perteneciente al gobierno chino) a principios de febrero, se mostraba un drone analizando la temperatura en tiempo real de los ciudadanos desde el balcón de sus casas.

Fear physical contact amid the #CoronavirusOutbreak? How about having your temperature taken by a drone? At Zhangjiashan community in E China's Jiangxi, you only need to stand on your balcony for a temperature check. pic.twitter.com/zU5lqWljxd — People's Daily, China (@PDChina) February 3, 2020

En Hong kong han apostado también por los robots autónomos para desinfectar espacios públicos. Los metros, que transportan una cantidad masiva de gente son un lugar de alto riesgo de contagio. Es por ello que las autoridades han comenzado a desplegar un pequeño robot que se encarga de pulverizar cada vagón para matar gérmenes. Según indican, la sustancia utilizada para pulverizar llega a pequeñas zonas donde generalmente no se alcanza a limpiar manualmente. De momento han desplegado una flota de 20 robots.