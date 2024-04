OpenAI ahora permite utilizar ChatGPT sin cuenta: así puedes usar esta función para mejorar la privacidad de tus chats

Lejos quedaron los tiempos en los que ChatGPT era el único chatbot de avanzado inteligencia artificial al que podíamos acceder gratuitamente. A medida que este tipo de herramienta se volvió tendencia, aparecieron alternativas muy prometedoras como Gemini de Google y Claude de Anthropic. Sin embargo, estas dos últimas propuestas tienen algo en común: no se pueden utilizar sin una cuenta.

El hecho de tener que crear una cuenta para utilizar un servicio puede desanimar a muchas personas a probarlo por primera vez. OpenAI ha decidido eliminar esta barrera de ingreso “para hacer que sea más fácil para todo el mundo experimentar los beneficios de la IA”. En otras palabras, la compañía dirigida por Sam Altman ahora permite empezar a utilizar ChatGPT sin necesidad de registrarse.

¿Cómo utilizar ChatGPT sin una cuenta?

Hasta este lunes, al ingresar a chat.openai.com te encontrabas con una ventana que te invitaba a iniciar sesión o registrarse en el servicio. Esto es parte del pasado. Ahora puedes empezar a utilizar el chatbot directamente. La mencionada página nos da la bienvenida con un “How can I help you today?”. Lo que sigue para nosotros, los usuarios, es empezar a conversar en nuestro idioma con el bot.

Como decimos, esta posibilidad puede permitir a OpenAI ganar más usuarios de los que tiene, lo que podría ayudar a que ChatGPT mantenga su posición de liderazgo frente a la creciente competencia. Recordemos que esta compañía fue la que abrió el juego en noviembre de 2022 con el lanzamiento del producto, y que otros actores de la industria han respondido rápidamente para crear sus propias alternativas.

Ahora bien, al momento de utilizar ChatGPT sin estar registrados deberíamos tener en cuenta algunos detalles. En primer lugar, que accederemos al modelo subyacente gratuito, es decir, a GPT-3.5. Se trata de un modelo de lenguaje estupendo, pero técnicamente inferior en muchos casos a GPT-4. Por otra parte, no podremos conservar el historial de chat y acceder a funciones adicionales.

Captura de pantalla de ChatGPT sin una cuenta

Por ejemplo, la versión móvil de ChatGPT, que en este momento no admite el uso sin estar registrado, tiene las funciones de dictado por voz y conversación con el modelo de manera hablada. Y claro, tampoco estarán disponibles las ventajas de la opción de pago. Cabe señalar que OpenAI no indica si hay un límite de generación de respuestas para usuarios que utilizan el servicio sin tener una cuenta.

Como sabemos, las conversaciones de ChatGPT pueden ser almacenadas por OpenAI para mejorar el entrenamiento de futuros modelos. Los usuarios con una cuenta tienen la posibilidad de “no participar” de esto desactivando el historial de chats. ¿Qué sucede entonces en casos de uso sin una cuenta? También es posible, pero para ello hay que seguir los pasos que mencionamos a continuación.

La sección de justes que permite desactivar el entrenamiento de modelos con las conversaciones

Pulsa sobre el icono del signo de interrogación (?) en la esquina superior derecha.

Pulsa sobre Settings (ajustes o configuración).

Desactiva el interruptor “Improve the model for everyone”.

Es preciso señalar que, incluso con la mencionada opción desactivada, OpenAI conservará todas las conversaciones por un plazo de 30 días. Esto se debe a las prácticas de seguridad de la compañía. Los chats, aunque no se utilizarán para tareas de entrenamiento, podrán ser revisados por herramientas automatizadas o por el personal de OpenAI en casos relacionados al mal uso de la herramienta.

Imágenes | OpenAI | Captura

