El éxito de Meta AI en EEUU ha sido limitado, pero ahora quieren intentarlo en un país adicto a WhatsApp: España

Llega tarde, eso seguro. La pregunta es si logrará lo que no ha logrado en En Estados Unidos. Allí llevan pudiendo usar Meta AI integrado en Facebook, WhatsApp e Instagram desde hace casi un año, pero no parece que dichas opciones hayan logrado convertir a esta plataforma en un éxito. ¿Lograrán hacerlo en España y otros países de Europa?

Meta AI se cuela en tus chats. El anuncio de Meta AI en abril de 2024 planteaba un enfoque muy distinto al de ChatGPT. En lugar de plantearse como un chatbot independiente que uno puede usar en un navegador web, nos invitaba a usarlo como parte de WhatsApp, Facebook o Instagram. Se colaba en nuestros chats y en nuestras redes sociales, y la cuestión era si esa estrategia funcionaría.

Opciones modestas. Pudimos probar Meta AI gracias al uso de una VPN cuando apareció en EEUU, y sus opciones nos parecieron decentes, pero desde luego no llamativas frente a la competencia. Para Meta el foco seguía siendo la integración del servicio en sus redes sociales.

Muchos usuarios... Tras todo este tiempo la adopción de esta plataforma de IA ha sido notable según los responsables de Meta. Susan Li, CFO en la compañía, indicaba a los inversores en enero de 2025 cómo Meta AI ya contaba con 700 millones de usuarios mensuales activos —que la han usado al menos una vez al mes—, frente a los 600 de diciembre. El crecimiento parece llamativo, pero hablar de usuarios mensuales es muy distinto de hablar de usuarios semanales o diarios.

... pero con aparente poco uso. De hecho David Curry, de la consultora Business of Apps, indicó en CNBC en diciembre que el sitio web de Meta AI genera tan solo 10 millones de visitas al mes, mucho menos que grandes servicios como ChatGPT o Gemini, e incluso que servicios menos populares como Anthropic Claude. Por supuesto en Meta lo que importa es que los usuarios lo usen dentro de la plataforma, pero su éxito en WhatsApp, Instagram o Facebook es una incógnita y no es fácil medirlo.

Meta no quiere que salgamos de WhatsApp. A priori la idea parecía sugerente y prometedora: WhatsApp, Instagram y Facebook ya son aplicaciones en los que la gente pasa horas al día, así que tratar de ofrecer una IA directamente en ellas parecía lógico. Sin embargo el caracter personal de estas aplicaciones chocaba con ese uso más general de la IA. Preguntarle a una IA dentro de WhatsApp por una receta o por un resumen de algún dato no parece tan natural por esa función más personal, y aunque la opción es útil, no parece haber cuajado entre quienes la han probado.

Los usuarios se quejan. Algunos de los usuarios que en EEUU la han probado sencillamente la odian y avisan de cómo al usarla esos datos se recolectan y se pueden utilizar para cederlos a anunciantes, lo que supone otra amenaza para la privacidad. Otros preguntan por qué no se puede desactivar o eliminar de sus apps. De hecho, uno de los debates alrededor de la estrategia de Meta está precisamente en ese punto: la empresa ha forzado a los usuarios a tener Meta AI en esas aplicaciones sin haberla pedido.

¿Chatearemos con Meta AI en España? La adopción de WhatsApp es particularmente alta en España, y puede que esta sea una buena oportunidad para saber si la idea de Meta funciona aquí. En EEUU esa opción no parece haber sido un éxito, lo que hace dudar de su éxito en otras regiones. En la compañía, eso sí, parecen estar preparándose para esa eventualidad.

Pero ahora quieren apostar por una app independiente. Aunque Meta AI tiene versión web, esa opción sigue sin estar disponible en España ni en otros países de la Unión Europea. La integración en sus redes sociales no parece haber sido el éxito que esperaban, porque ahora la empresa está decidida a ofrecer una aplicación independiente al estilo de ChatGPT. Mark Zuckerberg ya había avisado de esa intención a principios de año, de hecho. Tras la aparición de la noticia, hasta Sam Altman bromeó indicando que quizás era el momento de que en OpenAI se pusieran a crear una red social.

Meta AI Plus. Todo apunta a que Meta ofrecerá tanto una versión gratuita de su servicio —como la que ya ofrece— como una de pago. Ese "Meta AI Plus" adoptaría el modelo de suscripción y competiría así con ChatGPT Plus y otros servicios similares. Aquí el reto es precisamente el de ofrecer opciones más llamativas que las de otros servicios, algo que por ahora no parece ocurrir.

Bien en Open Source, regular en lo demás. Llama, el modelo Open Source de IA de Meta, es excelente para desarrolladores y para quienes quieren usar IA en local, pero sus prestaciones compiten con las de modelos cada vez más llamativos, y Meta por ejemplo sigue sin ofrecer modelo de razonamiento que compita con DeepSeek R1 y tampoco ha anunciado novedades en terrenos muy de moda como los agentes de IA o los buscadores con IA.

