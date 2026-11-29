El Instituto Nacional de Estadística acumula una ingente cantidad de datos públicos que ofrece a través de su web. Como muchas páginas de la administración española, la del INE no es precisamente moderna: pese a dar acceso a la información completa, encontrarla es una tortura. Aunque esta vez se han subido al carro de la IA: acaban de estrenar un servidor MCP propio.

El INE abre la puerta a la IA. A sabiendas de que la inteligencia artificial allana el camino para las tareas más tediosas, en el Instituto Nacional de Estadística han decidido crear su propio servidor MCP (Model Context Protocol) y compartirlo de manera pública. De momento solo funciona instalándolo en local, aunque el INE prevé desplegar en los próximos días un servidor propio para que no haga falta instalar nada.

Con el MCP, el INE da a los agentes de IA acceso a su gigantesca base de datos a través de su API pública en JSON. Una vez conectado, basta con pedirle a la IA cualquier información que se necesite, como la evolución demográfica de la población española durante los últimos 40 años, algo que requeriría pelearse varios minutos con los menús de la web del INE.

Por qué es importante. El INE existe desde 1945, pero hereda estadísticas oficiales de mediados del siglo XIX: el primer censo moderno de población es de 1857. La cantidad de información que ofrece a cualquiera que desee buscarla es inabarcable, por eso tener un acceso MCP facilita mucho entender los datos y organizarlos: un agente de IA puede localizar las cifras de forma precisa para presentarlas en la manera que el usuario necesite.

Además de facilitar el acceso, y de democratizarlo, supone todo un ejercicio de transparencia por parte de la administración, que debe dar el máximo número de opciones a los ciudadanos. A través del MCP resulta posible crear una gráfica estadística en cuestión de minutos y a golpe de texto. He podido comprobarlo.

Probando el MCP. Como tocaba comprobar qué tal iba lo nuevo del INE, le pedí a mi Antigravity que montara el servidor MCP en mi ordenador y que lo dejase todo listo para realizar consultas. El proceso se demoró unos diez minutos y terminó montado como skill nativa de la herramienta.

Realicé la consulta que mencioné más arriba: que me sacase los datos demográficos y me ordenase la información de forma visual. Tras cinco minutos, el resultado fue el siguiente.

Luego probé con otra bastante más difícil de consultar en la web, porque combina distintas métricas y tablas: "Compara la evolución del paro y del IPC desde 2019 y hazme una gráfica". Y salió lo siguiente después de unos ocho minutos de consulta, de comparación y de generación de gráficos:

Lo que aún le falta. El resultado convence, pero tiene letra pequeña. La primera: hoy por hoy hay que saber manejarse con Python y la terminal, o tener un agente que lo haga por ti, como fue mi caso. La segunda: la IA sigue siendo IA, así que conviene abrir la tabla que enlaza cada respuesta y comprobar que la cifra coincide. En mis pruebas coincidían, pero tampoco eran demasiado exigentes.

Que el INE haya encontrado la solución a su web infernal tiene cierta ironía: en vez de arreglar los menús, ha dado con alguien que recorrerlos por nosotros sin querer cortarse las venas. Cuando llegue el servidor remoto y baste con añadir un conector, consultar al INE dejará de ser una tortura a pellizcos. Al menos, para quien sepa qué preguntar.

Imagen de portada | Iván Linares

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