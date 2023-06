La IA está ya está distorsionando los resultados de búsqueda de Google. Empezando por 'La joven de la perla'

'La joven de la perla' es según algunos estudios uno de los 10 cuadros más reconocibles en todo el mundo junto a la 'Mona Lisa', 'El Guernica' o 'El grito'. Es tan célebre que incluso tuvo adaptación cinematográfica con Scarlett Johansson como protagonista. Uno esperaría por tanto que al buscar al artista de la obra en Google apareciera la imagen del cuadro. Pues no.

Este no es el cuadro de Vermeer. Estos días al buscar al autor con el término 'Johannes Vermeer' en Google aparecía en primer plano una imagen que uno podría confundir con el cuadro de 'La joven de la perla'. Sin embargo esa primera imagen —que encabeza este artículo– no es la del cuadro original: es una versión del cuadro creada por inteligencia artificial.

¿Bombillas en los pendientes? Uno se da cuenta de que en esa "pintura" la joven no lleva pendientes de perla, sino que en lugar de ellas aparecen una especie de bombillas que además provocan un singular resplandor en la parte baja de su rostro. La pintura de Vermeer es de 1665, y la bombilla no se inventó hasta más de dos siglos después. La imagen no es la obra de arte original, obviamente, pero, ¿quién la creó?

Esta es 'La joven de la perla' original de Vermeer.

Experimentando. Julian van Dieken, un artista digital de Berlín, usó el modelo de IA generativa Midjourney y el software Adobe Photoshop para crear una versión por IA del cuadro de Vermeer que tituló 'La joven de los pendientes brillantes'. Lo hizo en otoño de 2022 mientras experimentaba con estas plataformas.

Una versión con polémica. Van Dieken registró su obra en una exposición abierta que organizó el Museo Mauritshuis —que habitualmente la expone— en La Haya. De las 3.482 obras derivadas que se recibieron, se expusieron 170 digitalmente, pero cinco de ellas colgaron de las paredes de la exposición como destacadas especiales. La versión de van Dieken fue una de ellas, pero el museo recibió numerosas críticas por plantear que una obra generada por IA pudiera merecer formar parte de esa exposición.

Un error preocupante de Google. Como detectó el usuario de Twitter @whatdotcd, el algoritmo del buscador de Google cometía aquí un error singular y al buscar por 'Johannes Vermeer' o 'Vermeer' los resultados, encabezados por imágenes, eran incorrectos: la imagen destacada es precisamente de la obra creada por IA, y no del cuadro original creado por Vermeer. Eso podría llevar a confusión para mucha gente que no conociese la obra original.

Hemos realizado la búsqueda en Google y, efectivamente, la imagen destacada del cuadro es la de la versión creada con IA, no la original creada por Vermeer.

A mí no me sale eso. En Xataka hemos comprobado qué pasaba al buscar por esos términos y nos hemos encontrado precisamente con esa misma situación —como se aprecia en la imagen superior—. No ha ocurrido al cambiar al modo incógnito o al utilizar algún otro navegador, lo que hace pensar en que el algoritmo ha actualizado sus resultados y esos cambios se están propagando.

Un precedente. Como señalan en Futurism, no es la primera vez que algo así pasa. Hace unas semanas Google mostraba también resultados erróneos cuando uno buscaba al artista 'Edward Hopper'. Al hacerlo aparecían también obras generadas por IA siguiendo el estilo de este pintor.

Esto no ha hecho más que empezar. Un especialista en marketing digital llamado Neil Patel explicó en noviembre de 2022 cómo Google ya estaba empezando a trabajar en ese problema. Una actualización del algoritmo había hecho que el tráfico en algunos sitios web que él había estado monitorizando bajara en un 70%. La conclusión era clara: todos esos sitios tenían un fuerte componente de contenido generado por IA, y Google estaba minimizando su relevancia para que no aparecieran entre los primeros resultados.

Buscadores en peligro. Como señalan los expertos, se espera que el contenido asistido o generado completamente por modelos de IA generativa no pare de crecer. Para Sridhar Ramaswamy, cofundador de Neeva al que entrevistamos en Xataka, "la IA tiene el potencial de cambiar las búsquedas tal y como las conocemos". Es casi una ironía que Google —una de las grandes implicadas en el auge de la IA— tenga ahora que luchar contra esos contenidos.