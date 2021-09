Una IA analizó obras del National Gallery de Londres, sugiere que una millonaria pintura comprada en 1980 es falsa

National Gallery de Londres acoge desde 1980 una de las pinturas de las que más orgulloso está el museo: 'Samson and Delilah' de Peter Paul Rubens. Una pintura que adquirió por 2,5 millones de libras esterlinas de la época, un valor de casi 8 millones de euros en valores actuales. Pero hay un problema, una inteligencia artificial asegura que la obra tiene un 91% de probabilidad de ser falsa.

Durante mucho tiempo los críticos han sugerido que la obra podía ser falsa. No coincide del todo en tiempo y sobre todo en estilo con las obras del artista flamenco Rubens. Ahora hay una prueba más a favor de la falsedad de la obra: el estudio hecho por una inteligencia artificial que ha analizado con todo lujo de detalles este 'Samson and Delilah' y cientos de obras más del artista. Inteligencias artificiales artistas y ahora también críticas de arte.

91,78% de probabilidad de que la pintura sea falsa

Art Recognition es una empresa suiza que utiliza la inteligencia artificial para reconocer y autenticar la veracidad de las obras de arte. Desde que fue creada ha analizado más de 400 obras y trabaja de forma permanente con algunas instituciones como la Universidad de Tilburg en Holanda. Recientemente la pusieron a analizar la polémica pintura de Rubens (o no de él).

Ejemplo de certificado de autenticidad que genera Art Recognition.

A la hora de analizar una obra para determinar si es verdadera o falsa la red neuronal primero aprende las características del artista. Para ello se entrena con numerosas obras reales del artista que las divide en trozos más pequeños y analiza en detalle. Una vez se completa el entrenamiento se le ofrece la imagen a analizar, que basándose en las características que sabe del artista, asignará un porcentaje de similitud con la pintura.

El informe en esta ocasión fue concluyente: 'Samson and Delilah', con una probabilidad del 91,78 %, no es una obra original de Rubens. Pra sacar semejante conclusión la inteligencia artificial analizó otras 148 pinturas de Peter Paul Rubens para tener una base de datos donde compararla. Determinó que el estilo de color utilizado no coincide con la paleta propia del artista. Los propietarios de la inteligencia artificial decidieron analizar la pintura en múltiple ocasiones, en todas ellas la IA aseguró con más del 90% de probabilidad de que no era una pintura de Rubens.

Pero la obra no es la primera vez que recibe estas críticas. Durante años numerosos críticos de arte han dejado ver que hay serias dudas sobre su autenticidad. Los dedos del pie derecho de Samson están recortados por ejemplo, mientras que si se muestran en un grabado original del artista. Así mismo, diferentes en composición de otras dos copias contemporáneas hechas por el propio Rubens. La pintura del National Gallery fue autenticada por Ludwig Burchard, un experto que tras su muerte 1960, se descubrió que había certificados de autenticidad falsos para obtener comisiones.

Utilizar una inteligencia artificial para determinar la veracidad de una obra de arte tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Por un lado se puede argumentar que no va a conseguir apreciar detalles sublimes de una obra de arte, detalles propios de ser apreciados por un ojo humano. Por otro lado sin embargo, la IA puede analizar en instantes miles de factores y comparar con una base de datos enrome sin dejarse ningún pixel fuera. Todo ello sin subjetividad alguna ni bias a favor o en contra.

Vía | The Guardian