La gran ganadora del auge de la IA no es ni OpenAI ni Microsoft. Es NVIDIA y su "trillón" de dólares

El auge de la inteligencia artificial generativa ha supuesto un nuevo impulso para las empresas tecnológicas, que tienen aquí su nuevo campo de batalla. Hay varias que han aprovechado para hacerse de oro gracias a estas soluciones, y entre ellas destacan sin duda OpenAI o Microsoft. Sin embargo la gran tapada de este mercado es una empresa que ni siquiera es responsable directa de los productos que usamos los servicios: no tiene ni un ChatGPT ni un Midjourney propio, pero da igual.

NVIDIA. Y da igual porque todas las empresas que quieren desarrollar sus propios modelos de IA necesitan el hardware de NVIDIA. La empresa es la responsable de fabricar las tarjetas gráficas especializadas que se utilizan para entrenar a estos modelos de IA, y sin esas GPU el proceso llevaría mucho más tiempo y recursos. Conclusión: NVIDIA es imprescindible.

Resultados financieros espectaculares. En el trimestre que terminó en abril de 2023 los ingresos de NVIDIA han llegado a los 7.200 millones de dólares (670 millones más que las previsiones de Wall Street, pero un 13% más bajo que el año pasado). El margen bruto creció un 65% (un punto por encima de previsiones) y el margen operativo un 30% (9 puntos por encima de previsiones). Son unos resultados alucinantes, y este trimestre se espera que los ingresos crezcan hasta los 11.000 millones de dólares (lo que superaría en 2.900 millones de dólares las previsiones originales). NVIDIA va como un cohete.

Sin competencia. A esos resultados se suma un hecho igualmente relevante: NVIDIA no tiene competencia en el mercado del entrenamiento del aprendizaje automático y profundo (Machine Learning / Deep Learning), y los modelos de IA generativa necesitan ingentes recursos que no paran de crecer por el foco absoluto que muchas empresas han puesto en estas tecnologías. Como afirma el analista Patrick Moorhead, no parece que nada pueda parar esta tendencia para NVIDIA a corto plazo.

A por el trillón. Los resultados financieros han disparado el valor de las acciones de NVIDIA antes de la apertura de mercados: de los 305 al cierre de ayer se preveía que subieraa hasta los 380 dólares, como así ha ocurrido. Eso supone un crecimiento espectacular del 25%. La empresa tenía ayer una capitalización de mercado de 754.000 millones de dólares, pero con ese incremento ahora ronda los 950.000 millones de dólares. Está pues a un tiro de piedra de convertirse en otra de las empresas del selecto grupo que consiguen alcanzar una capitalización de un "trillón" de dólares (en escala numérica corta, la usada en EEUU, equivale a nuestro billón).

Trillion dollar babies. Actualmente en ese grupo están Apple y Microsoft —que han superado los dos trillones—, Google y Amazon —más de un trillón— y Meta y Tesla, que superaron esa barrera aunque ahora están por debajo de ella. Con la valoración prevista en apertura de mercados, NVIDIA estaría aún más por encima de Meta y de Tesla, que actualmente están por debajo de los 650.000 millones de dólares. La empresa liderada por Jen-Hsun Huang —cuya fortuna ha crecido de forma notable en 2023— podría superar su anterior récord de valoración bursátil, que fue de 834.400 millones de dólares el 29 de noviembre de 2021.

Pero cuidado. A pesar de todo, algunos analistas afirman que en algunos apartados de los resultados financieros de NVIDIA generan preocupación. El crecimiento se mantuvo en negativo tanto en ingresos como en beneficios, pero la empresa se enfrenta a una dura competencia. Google por ejemplo afirma que sus nuevos chips Tensor son más potentes que los A100 de NVIDIA. El optimismo podría ser un problema, y habrá que vigilar la marcha de este mercado y de sus competidores, pero ciertamente NVIDIA tiene aquí una oportunidad fantástica de aprovechar la inercia de un mercado en plena ebullición.

