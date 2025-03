Los GPTs personalizados son uno de los grandes inventos de OpenAI. Ahora Google acaba de liberar los suyos en Gemini

Una de las funciones más interesantes que tiene ChatGPT son los GPTs. En pocas palabras, son versiones personalizadas de ChatGPT creadas con fines específicos. Podríamos tener un GPT enfocado a corregir nuestros textos, a resolver problemas matemáticos o a planificar viajes. Es una función realmente útil, pero de momento solo los pueden crear los usuarios de pago. Cualquiera puede usarlos, pero solo los usuarios premium pueden crearlos.

Pues Google ha decidido optar por un camino diferente con Gemini y sus Gems. Y sí, el usuario sale ganando.

¿Gems? Ese es el nombre que reciben los equivalentes a los GPTs en Google Gemini. A todos los efectos, son exactamente lo mismo. En lugar de usar la versión "general" de Gemini, los Gems nos permiten usar una versión especializada en ciertas tareas. Es una función que, habiéndole dedicado el tiempo y mimo necesario, puede sernos de mucha utilidad.

Para todos. Hasta el momento, solo los usuarios de pago podían crear y usar Gems. Es decir, que la única forma de acceder a esta función era pagando los 21,99 euros mensuales que cuesta el acceso a Gemini Advanced. Eso se acabó. Tal y como estaba previsto, Google ha liberado el acceso a los Gems y, desde hoy, crearlos y usarlos es totalmente gratuito.

Opciones. Google nos da cinco Gems predeterminados enfocados al brainstorming, la orientación profesional, la programación, el aprendizaje y la revisión de escritura. La gracia, no obstante, es crear los nuestros. Para ello, simplemente hay que ir al gestor de Gems e iniciar el proceso (o puedes hacerlo pulsando directamente en este enlace, que es una acceso directo). Importante: aunque los Gems se pueden usar desde la app para móvil (y el despliegue está siendo progresivo), de momento solo se pueden crear en la versión web.

Algunas claves. A la hora de crear un Gem es importante ser claro, conciso y descriptivo. Aquí tienes algunos trucos para conseguir el prompt perfecto. Por ejempo, si queremos que nuestro Gem nos sirva para corregir textos en inglés habría que poner algo como esto:

"Eres un revisor de textos en inglés y ayudas a las personas a detectar y corregir fallos en sus redacciones. Tu trabajo es analizar los textos, encontrar todos los errores, explicarle al usuario por qué está mal escrito y sugerir mejoras. Usa un tono amigable. Usa el español para dar las explicaciones. Sé paciente".

El resultado será algo parecido a esto: al darle la frase mal escrita "I are not feeling much well", el Gem devuelve la siguiente respuesta:

Modelos. En nuestros Gems podemos usar los modelos a los que tengamos acceso en Google Gemini. En la versión gratuita podremos usar Gemini Flash 2.0 y Gemini Flash 2.0 Flash Thinking, que es experimental. Si tuviéramos la versión de pago podríamos usar los modelos más avanzados. Usar el modelo de razonamiento puede ser realmente útil si creamos un Gem muy específico enfocado a respuestas que necesiten precisión.

Limitaciones. Los Gems son muy útiles, pero tienen una limitación importante: no admiten la subida de documentos, al menos en la versión en español y por ahora. En la versión inglesa parece que sí los admiten. Poder subir documentos es una función muy interesante para consultar bibliografía, interactuar con un PDF, con una hoja de Excel, etc. Pensemos el potencial que tiene esto para analizar datos, extraer tendencias o digerir mucha información de forma más sencilla. El problema es que, de momento, no lo tenemos disponible.

