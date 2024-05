Google tiene un plan para acabar con las llamadas fraudulentas para siempre: escuchar lo que te están diciendo

El Google I/O nos está trayendo las grandes novedades de Google en lo relativo a IA: mejoras en Gemini, Project Astra, búsquedas potenciadas por IA... Además de llegar a búsqueda, aplicación de Gemini y algunas apps, ha tocado el turno de hablar de las novedades relacionadas con su sistema operativo estrella: Android. Estas son las principales novedades que Google ha presentado.

Circle to search. Rodea para Buscar no es una nueva función de Android, ya que se estrenó en los Galaxy S24 y Pixel 8 Pro. Pese a ello, Google ha anunciado que la función llegará de forma progresiva a más dispositivos, aunque no ha dado demasiados detalles al respecto.

Mejoras en Gemini y más integración con apps. Gemini tendrá especial importancia en Android, con integración en apps como Mensajes de Google. Estará directamente integrado en la app. La interfaz de Gemini no será un accesorio que se muestre encima: funcionará dentro de la propia aplicación.

Lo mismo sucede con apps como YouTube. Gemini será capaz de analizar el contenido de la pantalla, dándonos información relativa a lo que está viendo y combinando lo que "sabe" (lo que ha buscado" con la propia búsqueda de Google.).

Google Fotos, Mensajes, YouTube... Esta es tan solo la punta de lanza de todo lo que será capaz de hacer Gemini. No será una app de asistente al uso: será una integración profunda con sistema y apps.

Mejoras en TalkBack. Se esperan también mejoras para los Pixel de nueva generación, gracias a las capacidades multimodales de Gemini Nano. Google TalkBack, el servicio de accesibilidad de Android, mejorará en sus descripciones.

En los próximos meses, personas invidentes o con visibilidad reducida podrán pedirle a TalkBack que analice lo que hay en su pantalla. Este análisis se hará mediante Gemini Nano, por lo que tendrán acceso a descripciones precisas.

Mayor protección contra el SPAM y SCAM. Una de las grandes ventajas de Android siempre ha tenido que ver con la protección contra las llamadas fraudulentas. La propia app de Teléfono nos avisa cuando un número es sospechoso, pero el sistema no es infalible y puede escaparse alguna llamada.

Si damos permiso, Gemini será capaz de analizar la llamada en tiempo real, y darnos advertencias en tiempo real sobre si es SPAM o no. Por ejemplo, si en mitad de la llamada nos piden un dato poco habitual, nos lanzará la sugerencia en tiempo real.

Estas novedades irán llegando de forma progresiva a Android, sin detallarse versión necesaria ni modelos compatibles con ellas. Sobre el papel, estas funciones dependen de Google Gemini Nano, por lo que pueden ejecutarse de forma local.

