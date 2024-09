Más gigantes chinos pierden la paciencia ante EEUU: la empresa de TikTok prepara sus propios chips de IA, según The Information

Dicen que todas las decisiones importantes suelen llegar acompañadas de efectos colaterales. Un ejemplo de este escenario podemos encontrarlo en la guerra de chips entre Estados Unidos y China. Washington lleva un buen tiempo queriendo limitar el desarrollo de este sector por parte del gigante asiático por razones de seguridad nacional. Las autoridades entienden que si este país rival accede a tecnología de vanguardia como los últimos chips de NVIDIA o las máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML puede utilizarlos para impulsar proyectos militares.

Que desde los misiles hasta los ordenadores de IA del sector militar chino necesitan semiconductores, no es ningún secreto. Ahora bien, esta contienda parece estar fortaleciendo la independencia de las compañías que se encuentran dentro de las fronteras del país gobernado por Xi Jinping. ByteDance, el grupo detrás de TikTok, está trabajando para diseñar sus propios chips, según The Information. Y no estamos hablando de cualquier actor tecnológico, se trata de una que recientemente ha gastado más de 1.000 millones de dólares en chips de NVIDIA.

ByteDance quiere sus propios chips de IA

Como muchos de vosotros ya sabéis, NVIDIA tiene prohibido enviar sus gráficas más avanzadas a China debido a las restricciones comerciales vigentes del Departamento de Comercio. Los liderados por Jensen Huang han creado versiones alternativas que sí pueden ser exportadas, como las que ByteDance ha comprado. Pero en el pasado hemos visto como Estados Unidos mueve ficha para bloquear la venta de estos productos alternativos también. Las NVIDIA H800 fueron una alternativa permitida a las H100 que finalmente también fueron prohibidas.

En medio de este escenario, ByteDance está acelerando sus planes para desarrollar sus propios chips de alto rendimiento para inteligencia artificial (IA). The Information señala que ya ha diseñado junto a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dos productos que planea comenzar a producir en masa en 2026. Estamos frente a un movimiento muy interesante que, en caso de materializarse, podría reducir la dependencia de la matriz de TikTok de los chips de NVIDIA, cuyo acceso está cada vez más limitado por las restricciones comerciales.

Todavía quedan muchas preguntas por responder, por ejemplo, qué características tendrá estos chips y su la influencia internacional de Estados Unidos acabará perjudicando de alguna manera estos planes. Cabe señalar que esta no es la primera vez que aparece información sobre los planes de la compañía china para desarrollar sus propios chips. Hace poco más de tres meses Reuters señaló que ByteDance estaba trabajando con Broadcom para diseñar un chip de 5 nm en cumplimiento con las restricciones estadounidenses, y con TSMC como socio del proyecto.

Imágenes | BoliviaInteligente

En Xataka | China suspira aliviada: el diseñador de chips Loongson está preparando una brutal CPU de 64 núcleos