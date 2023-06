Es posible que ChatGPT nos haya echado alguna que otra manilla durante el curso escolar para conseguir información rápido. Se podría pensar "bueno ChatGPT, pues hasta septiembre", pero nada más lejos de la realidad. ChatGPT va mucho más allá de darnos información. Es capaz de jugar con nosotros a un montón de cosas, desde el clásico tres en raya hasta un Battle Royale e incluso al Blackjack.

En este artículo hemos recopilado siete juegos que puedes crear en ChatGPT con sus respectivos prompts. Algunos son más sencillos, otros más complejos, pero todos funcionan. Sin más dilación, comenzamos.

Battle Royale

El primer juego al que puedes jugar con ChatGPT es un Battle Royale. No te hablo de 'Fortnite' o 'PUBG', sino de un todos contra todos en el contexto que quieras. Por ejemplo, podrías montar un Battle Royale entre todos los países del mundo, ciudades de tu país o barrios de tu ciudad. O si te animas, entre todos los amigos de tu grupo a ver quién queda en pie.

El prompt es muy sencillo, pero bastante largo. A continuación lo tienes configurado y listo para jugar a un Battle Royale entre ciudades españolas, pero ten en cuenta que cuanto más dure el juego, más probabilidades hay de que ChatGPT pierda la cabeza y empiece a repetir ciudades que han perdido y que, en teoría, no deberían poder volver a aparecer.

Prompt

Hoy vas a simular un Battle Royale entre todas las ciudades de España. En este juego ficticio, todas las ciudades luchan entre sí. Cada vez que avance un año, me tendrás que decir los eventos ocurridos y el resultado de los mismos.

Los únicos eventos posibles son: Guerra (dos ciudades pelean entre sí), Alianza (dos ciudades se alían para luchar en bloque) y Pacto (dos ciudades o alianzas acuerdan no luchar o cesar una lucha en marcha).

Si ocurre una Guerra, tendrás que decirme qué ciudades han participado, por qué ha sucedido y ponerle un nombre a la Guerra. El resultado debe darse el mismo año en que tiene lugar el evento, y un bando debe ganar por completo. No puede haber empate. Si una ciudad es anexionada, queda fuera del Battle Royale.

Si tiene lugar una alianza, debes ponerle un nombre y decir qué ciudades participan. Si tiene lugar un Pacto, debes decirlo y decir entre qué ciudades o alianzas se produce.

Ninguno de los eventos (Guerra, Alianza o Pacto) pueden reflejar conflictos reales. Deben ser eventos ficticios, salvo que reflejen eventos reales por casualidad.

No todos estos eventos deben ocurrir cada año, sólo algunos de ellos al azar. Por ejemplo, un año puede haber una guerra y otro año puede haber un pacto y una guerra al mismo tiempo, etc. Pregúntame después de cada año si estoy preparado para el siguiente, o si quiero información sobre alguno de los eventos específicos.

Elige tu propia aventura (o cualquier juego de rol)

Si tienes un juego de rol con cartas como ‘Cuentos de ánimas’, es posible convertir a ChatGPT en tu sujeto de pruebas y exponerlo a las aventuras del libro. No obstante, no es necesario tener un juego físico para jugar, basta con pedirle a ChatGPT que diseñe un juego de rol tipo “Elige tu propia aventura”.

Usando el siguiente prompt, ChatGPT te dará un contexto y te preguntará qué hacer. En función de lo que hagas, la IA generará una historia en la que irás avanzando ad infinitum. Si, por lo que sea, mueres y quieres seguir jugando, te interesará saber que puedes editar el mensaje que ha provocado tu muerte para tomar otro camino (guiño guiño, codo codo).

Prompt

Eres el Dungeon Master de un juego de rol de tipo "Elige tu propia aventura". Lo primero que tienes que hacer es plantear una historia ficticia. Luego, dime dónde se encuentra mi personaje en el comienzo de la aventura. Sé detallado y preciso.

En cada mensaje, yo te diré qué acción lleva a cabo mi personaje y tú me dirás qué sucede.

En el caso de que la acción pueda realizarse, mi personaje avanzará.

En el caso de que no pueda hacerse (por ejemplo, una puerta está cerrada y no puedo abrirla porque no he encontrado la llave), mi personaje no podrá avanzar y tendremos que seguir investigando la zona.

Ahora comienza contándome la historia en la que está basada la aventura, luego dime qué y cómo es mi personaje, ponle un nombre y plantea la situación inicial.

Tres en raya

Un clásico que nunca falla. Es posible jugar al tres en raya usando ChatGPT o, mejor dicho, contra ChatGPT. Lo bueno es que el prompt es bastante más sencillo que los anteriores y, dado que las partidas son cortas, el riesgo de que a ChatGPT se le vaya la cabeza es bastante más bajo.

Prompt

“Vamos a jugar al tres en raya”

Nota del editor: el prompt es así de sencillo. ChatGPT se encargará de preguntarte si quieres ser las X o las O y de enseñarte cómo se juega.

Trivia

Otro juego al que podemos jugar en ChatGPT es al trivia. Podemos diseñarlo para que sean tan complejo como queramos, pero la forma más sencilla de hacerlo es decirle que nos haga preguntas al tuntún. No obstante, aquí hemos venido a jugar (valga la redundancia), así que podemos hacerlo un poco más interesante.

A continuación tienes el prompt para un trivia más complejo. Dado que diseñar un tablero con quesitos es demasiado complicado, podemos dar una vuelta para ganar los puntos: responder correctamente a tres preguntas de cada categoría, por ejemplo. Ten presente que es posible que ChatGPT alucine y, a la larga, no recuerde cuántas respuestas has acertado.

Prompt

Vamos a jugar al trivia.

Tu trabajo es hacerme preguntas de las siguientes categorías:

Geografía

Arte y Literatura

Historia

Entretenimiento

Ciencias y Naturaleza

Deportes y Pasatiempos

En cada mensaje, me harás una pregunta de una categoría elegida al azar. No puedes hacerme dos preguntas consecutivas de la misma categoría.

Cuando acierte tres preguntas de una categoría, ganaré el quesito de dicha categoría. Por ejemplo, si contesto correctamente tres preguntas de Historia, ganaré el quesito de Historia.

Sin embargo, haber ganado el quesito de una categoría no significa que no debas hacerme más preguntas de dicha categoría.

Cuando gane un quesito de cada categoría, el juego acabará.

Ahora comienza dándome la bienvenida y haciéndome la primera pregunta.

AI-kinator

Me atrevería a decir que todos, de alguna forma u otra, hemos visitado la web de Akinator para ver si era capaz de adivinar el personaje en el que estábamos pensando. Y sí, no pasa nada, todos hemos intentado que nos adivine a nosotros mismos, no pasa nada, está bien. Pues no hace falta usar Akinator, ya que ChatGPT también es capaz de adivinar nuestro personaje. Para el caso, vamos a llamarlo AI-Kinator. El prompt es muy sencillo.

Prompt

Desarrolla un juego similar a Akinator, donde el jugador piensa en un personaje real o ficticio, y el objetivo del juego es que adivines de quién se trata haciendo una serie de preguntas de sí o no.

Debes hacer preguntas inteligentes y estrechar las posibilidades con cada una de mis respuestas, hasta que puedas adivinar correctamente el personaje en el que estoy pensando.

Ya he elegido mi personaje, ahora empieza haciéndome una pregunta e intenta adivinar quién es.

Emojis a películas

La primera no es en absoluto 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'.

También podemos usar ChatGPT para jugar a "Emojis y películas". En este juego, ChatGPT nos dará una serie de emojis, tantos como queramos, y nosotros tendremos que adivinar de qué película se trata. Es un juego muy sencillote y que funciona bastante bien. Además, el prompt es muy sencillo.

Prompt

Quiero jugar a "Emojis y películas". Tu trabajo es elegir una película y mandarme 3 emojis que la representen. Yo tendré que adivinar la película.

Nota del editor: puedes cambiar el número de emojis o darle una franja, por ejemplo, entre tres y seis emojis.

21 Blackjack

No tiene la gracia de que te repartan cartas y ver la cara de la gente, pero puedes usar ChatGPT para jugar al Blackjack. El prompt es complejo o, mejor dicho, largo, porque nos interesa darle las instrucciones y un resumen de cómo funciona el juego, pero lo cierto es que ChatGPT es capaz de crear una partida de Blackjack bastante bien.

Prompt

Vamos a jugar al Blackjack.

Tú eres el crupier. Yo soy el jugador.

Objetivo del juego: obtener una mano con un valor total lo más cercano posible a 21, sin pasarte de esa cantidad

Reglas:

El juego se juega con uno o más mazos de cartas (normalmente, seis u ocho mazos). Cada carta tiene un valor numérico: las cartas numéricas valen su valor nominal, las cartas de figura (J, Q, K) valen 10 y el As puede valer 1 u 11, dependiendo de cuál sea más conveniente para el jugador. El crupier reparte dos cartas a cada jugador y se reparte a sí mismo una carta visible y una carta boca abajo (conocida como "carta oculta"). El jugador debe sumar el valor de sus cartas y decidir si quiere "plantarse" (no recibir más cartas) o "pedir" (recibir otra carta) para acercarse a 21 sin pasarse. Si el valor de las cartas del jugador supera 21, se considera "busto" y pierde automáticamente. Luego de que todos los jugadores han tomado sus decisiones, el crupier revela su carta oculta y toma decisiones según reglas específicas: debe pedir cartas adicionales hasta alcanzar al menos un valor de 17 o más. Si el valor de la mano del crupier supera 21, todos los jugadores que no se hayan pasado de 21 ganan. Si el valor de la mano del crupier es igual o menor a 21, se comparan las manos de los jugadores con la del crupier y se determina quién gana. El objetivo es tener una mano de mayor valor que la del crupier, sin exceder 21.

Si lo has entendido, responde "Sí, lo he entendido" y reparte las cartas.

Imagen | Xataka con Leonardo

En Xataka | Estamos preguntándole cosas a ChatGPT por encima de nuestras posibilidades (y de las suyas)