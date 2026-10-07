Haces un pedido en tu tienda de ropa favorita, abres ChatGPT y descubres cómo te queda sin probártela

Una de las desventajas de comprar ropa online es que no nos la podemos probar. Los procesos de devolución se han simplificado mucho, pero hasta que la prenda no llega no podemos saber cómo nos va a quedar. ChatGPT quiere minimizar esa incertidumbre con su nueva función de probador virtual.

Nuevas funciones de compras. OpenAI ha estrenado dos nuevas funciones para ayudar a los usuarios que compren online a través de su chatbot. La primera es el probador virtual para ver cómo nos quedará una prenda y la segunda es la posibilidad de guardar productos favoritos para consultarlos más tarde.

Probándome la ropa en ChatGPT. Para usar el modo de probador virtual basta con buscar una prenda en ChatGPT y pulsar en el botón 'probármelo' que aparece sobre la imagen. Para poder generar la simulación, nos pide que subamos un selfie y, de forma opcional, también una foto de cuerpo entero. Si en algún momento quieres cambiar esas imágenes, puedes hacerlo desde Ajustes - Personalización - Fotos de referencia.

También podemos subir una imagen de una prenda que hayamos encontrado en otra tienda o incluso una captura de pantalla y pedirle que nos la pruebe. Es decir, que no estamos limitados a las tiendas o productos que aparecen en el buscador de ChatGPT.

El resultado. Una vez subidas las fotos, ChatGPT Images 2.5, se encarga de generar la imagen resultante. En la imagen de portada puedes ver cómo me queda una chándal estampado de Adidas. La imagen resultante está bien, pero no deja de ser una simulación en la que básicamente hace un collage con la prenda y tu cara. Sirve para hacerse una idea del estilo, los colores o cómo combina una prenda con nuestro aspecto, pero no garantiza que nos vaya a quedar bien porque no tiene en cuenta la talla u otros detalles como las medidas o la caída de la tela.

UN VISTAZO A...

De chatbot a personal shopper. En septiembre de 2025, OpenAI estrenó la opción de poder hacer compras directamente desde su app y poco después lo ampliaron con la función de investigación de compras, para poder encontrar los mejores productos dentro de una categoría. El probador virtual y los favoritos son dos añadidos más dentro de esa estrategia, cuyo objetivo es que ChatGPT deje de ser sólo un chatbot y se convierta en un asistente de compras.

La competencia. Google estrenó la función de probador virtual el año pasado, Amazon también la ofrece en algunos productos como zapatos o gafas, y plataformas como Pinterest o tiendas como Shein y Zalando han integrado funciones similares. OpenAI no ha inventado nada y, de hecho, llega tarde a la fiesta. Pero tiene una baza importante: integra la prueba virtual en el chatbot más usado del mundo, que además es capaz de buscar productos y dar recomendaciones según el estilo que le pidamos. Además de la gran base de usuarios, plantea un proceso de compra más natural. El reto es convencer a los usuarios de que merece la pena cambiar sus hábitos de compra y hacerlo todo en ChatGPT.

Imágenes | Adidas, Xataka

En Xataka | Ya no podemos vestir ni crear vestidos victorianos en la vida real. Así que la gente los está recreando en Steam