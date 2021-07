Un algoritmo ha fichado al próximo Sergio Ramos (Ovejas Eléctricas, 1x04)

Hasta hace bien poco, el mercado futbolístico tenía mucho de intuición, de ojo de buen cubero. "Este me han dicho que es bueno", "este creo que nos encaja bien". Hacer un fichaje era cuestión de criterio y confianza en informes subjetivos hasta que la digitalización también arrasó con este deporte. El Big Data reemplazó a esa intuición y los parámetros pasaron a cincelar los clubes, que podían hacer un buen cribado a la hora de determinar qué lateral izquierdo encaja con el estilo de juego del equipo, hace las suficientes intercepciones y podrá ser fichado sin tener que empeñar las joyas de la abuela.

Esta oda al Big Data no termina en los fichajes. Prevención de lesiones, nutrición, análisis post-partido... Cada vez más ámbitos del fútbol se ven revolucionados por la tecnología a un nivel que hasta hace bien poco era inimaginable. Y no hay opción B para no adaptarse a ello: renunciar al uso de datos y de tecnología es quedarse en desventaja competitiva de forma irremediable.

Y de eso va Ovejas Eléctricas, una producción de Xataka en colaboración con Samsung y en exclusiva para Audible. Hoy publicamos el cuarto episodio, siempre con invitados expertos y protagonistas que han experimentado esos cambios en primera persona. Con las secciones de Ángela Blanco y presentado por un servidor, Javier Lacort. En cada uno contamos desde un prisma diferente cómo la tecnología nos ha transformado por completo, aunque a veces sigamos esperando viajar en el tiempo acelerando hasta las 88 millas por hora.

No hay un botón mágico, sino mucho trabajo para poder llegar a las conclusiones correctas

En este cuarto episodio nuestro protagonista es José Gila, responsable del departamento de Big Data en el Levante UD, de la primera división española de fútbol. Él nos cuenta cómo es el día a día en un departamento como el suyo, donde se manejan enormes cantidades de datos de cara a optimizar y acertar al máximo en la elección de fichajes para el club, entre otras tareas.

Para hablar de cómo la tecnología ha transformado al fútbol, también de despachos hacia dentro, tenemos como invitado a David Raúl Sáez, CEO en Sports Data Campus y consultor para clubes deportivos, y a David Fombella, director académico del Máster en Big Data deportivo de Sports Data Campus, y experto en consultoría y formación Big Data aplicado al deporte.

Para añadir sus comentarios sobre el potencial del Big Data y las decisiones que permite tomar su aplicación junto a soluciones basadas en Inteligencia Artificial, también tenemos como experto invitado a Álvaro Escudero, del departamento de I+D de Samsung España. Entre todos dibujan el presente de algo que ya dejó de ser futurista como es la digitalización y la parametrización del fútbol a niveles hasta hace poco impensables.

