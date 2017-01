Alexa de Amazon también asiste a la tele: la frase de un presentador provoca un pedido masivo de casas de muñecas

Si hace poco sabíamos que una niña había gastado hasta 250 dólares comprando en Amazon con el móvil de su madre, esta vez se trataba, inicialmente, de una petición directa de una niña de seis años al nuevo Amazon Echo de su familia de una casa de muñecas. Pero esto no fue lo sorprendente, fue que debido a los Alexa activos durante la emisión de la historia en televisión hubo una ola de pedidos accidentales.

Alexa, que ha sido una gran protagonista en el CES 2017, se está extendiendo poco a poco tanto en el Echo como en varios dispositivos. Una de sus virtudes es la de poder dar órdenes de voz para comprar, y en este caso fue una frase pronunciada desde los televisores la que activó los asistentes de voz de numerosos hogares.

La obediencia: una característica a controlar

La anécdota inicial la cuentan en The Verge, habiendo ocurrido en un hogar de Dallas, Texas (Estados Unidos). Alexa fue muy eficiente y consiguió a la niña una mansión para muñecas KidKraft Sparkle además de cuatro libras de galletas (unos 1,8 kilogramos), y esta simpática historia apareció en un programa de televisión de una cadena local.

Hasta ahí todo normal e incluso entrañable, pero lo que empezó como un caso particular acabó con una onda expansiva para otras eficientes unidades con Alexa totalmente dispuesta a cumplir con los pedidos de las familias. En el programa que se emitía en CW6 News de San Diego el presentador Jim Patton pronunció la frase "Adoro a esta pequeña niña, diciendo 'Alexa me trajo una casa de muñecas'", y esto activó el pedido en las unidades de Alexa de los espectadores.

Según The Registrer, la cadena recibió numerosas quejas de los espectadores dado que la frase había activado la realización de pedidos. Sobre esto, el presentador comentó a The Verge que en ningún momento pensó que esto podría pasar, y no dio detalles sobre el número de quejas recibidas.

Otro caso que nos sirve de recordatorio para configurar en la medida de lo posible medidas de seguridad para evitar compras accidentales (de otras voces o de los pequeños de la casa). De hecho, en noviembre vimos como justamente Amazon tomaba la determinación de devolver parte del dinero por las compras accidentales por parte de los niños.

En cuanto al caso inicial, los padres (al darse cuenta de lo ocurrido) pusieron un código de seguridad para la realización de compras, y además han tenido el gesto de donar la casa de muñecas a un hospital infantil local.