Adobe lleva la IA a los documentos de texto: a partir de ahora podremos hablar con nuestros PDFs

Una de las funciones más interesantes que tiene ChatGPT Plus es que le podemos cargar un archivo PDF y hacerle preguntas sobre él. Eso permite convertir un paper científico o un informe de resultados en una conversación: nosotros preguntamos lo que queramos saber a la IA y la IA, analizando el documento, nos responde. Una función de lo más útil que Adobe ha implementado ahora de forma nativa en Acrobat y Reader.

AI Assistant. Ese es el nombre elegido por Adobe para esta inteligencia artificial conversacional. De acuerdo a la compañía, AI Assistant se integra con Acrobat y Reader y es capaz de generar resúmenes, obtener datos importantes de documentos largos, responder preguntas... La idea es convertir un PDF tedioso o largo en algo mucho más amigable y responsivo.

Esta tecnología, explican desde Adobe, provecha los mismos modelos de IA y machine learning que hay detrás de Acrobat Liquid Mode, el sistema encargado de la experiencia responsive de los PDFs en móviles. Básicamente, esto le ha permitido a AI Assistant tener "un profundo conocimiento de la estructura y el contenido de los PDF", lo que, según Adobe, mejora su fiabilidad.

No solo resúmenes. Si bien es cierto que la función más atractiva es, sin duda, abrir un PDF de 60 páginas y conseguir el dato exacto que necesitamos con solo hacer una pregunta, no es la única. AI Assistant también puede crear:

Citas inteligentes: para que los usuarios sepan de dónde sale exactamente la respuesta ofrecida por la inteligencia artificial.

Enlaces clickables: para ir al lugar exacto del PDF en el que se menciona un dato o una información concreta.

Respuestas formateadas: para crear resúmenes de lo más importante con puntos, por ejemplo.

Y no solo PDFs. Efectivamente, AI Assistant no solo funcionará en los PDFs, sino que también lo hará en otros formatos como Word y PowerPoint, entre muchos otros.

Ejemplo de resumen generado mediante AI Assistant | Imagen: Adobe.

Es de pago (sí, otro). Aunque todo suena muy bien, hay algunos aspectos a tener en cuenta. El primero es que AI Assistant estará disponible para los clientes de Acrobat Standard y Pro con suscripciones individuales o de equipo, y además será necesario pagar una suscripción adicional para acceder a la IA. El pago tendrá que hacerse cuando AI Assistant se lance a nivel general, hasta entonces será gratuita.

Solo funciona en inglés. Según explica Adobe, AI Assistant solo soporte documentos en inglés, aunque planean añadir más idiomas en el futuro. Curiosamente, desde la compañía apuntan lo siguiente:

"AI Assistant puede proporcionar inadvertidamente respuestas que no estén en inglés, pero éstas van más allá de la finalidad prevista de la capacidad de IA generativa y no debe fiarse de ellas en este momento"

Tiene limitaciones. Finalmente, cabe destacar que AI Assistant no funcionará en documentos que superen los 25 MB, que tengan más de 120 páginas, que estén protegidos con contraseña o que no tengan permiso de copia, que sean un escaneo o que estén en un idioma que no sea el inglés.

Imágenes | Adobe

