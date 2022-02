Word, Excel y PowerPoint gratis: los métodos para usar Office sin pagar y de forma oficial

Vamos a explicarte los principales métodos para usar Office gratis, y poder utilizar Word, Excel o PowerPoint sin pagar, pero igualmente de manera oficial. Por lo tanto, no nos referimos a métodos para conseguir ningún código de activación ni a piratear la aplicación, sino a posibilidades que te brinda la propia Microsoft para poder usar sus servicios de ofimática totalmente gratis.

Vamos a decirte tres alternativas totalmente diferentes. Las dos primeras están disponibles para cualquier usuario con una cuenta de Microsoft, mientras que la tercera está dirigida a los estudiantes. En definitiva, ahora mismo si pagas por Office es porque te interesan algunas funciones premium o quieres el almacenamiento extra de su suite completa. Pero si solo quieres usar sus herramientas de forma puntual, tienes alternativas.

Entra directamente a Office.com

La versión online de Office es totalmente gratuita. Esto quiere decir que si entras en la web de office.com, en esta web vas a poder utilizar todas las herramientas ofimáticas de Microsoft sin ningún tipo de coste. Son versiones con bastantes limitaciones comparadas con la premium, pero te va a permitir utilizar Word, Excel y PowerPoint para las tareas básicas sin tener que pagar por ello.

En Word no vas a poder añadir citas y referencias ni usar las opciones de diseño avanzadas, en Excel no vas a poder utilizar fórmulas avanzadas, y en PowerPoint hay animaciones limitadas. Estas son las principales limitaciones, pero para quienes no lo usan de forma profesional, es una muy buena alternativa para la versión de pago. Lo mejor, que lo puedes usar desde cualquier sistema operativo al funcionar desde el navegador.

Cuando entres en office.com, irás a un índice en el que verás los últimos documentos en los que has estado trabajando. Los documentos se guardarán en tu espacio gratuito de OneDrive, y en la izquierda tendrás una columna con todas las herramientas de Office para que puedas entrar en ellas y crear nuevos documentos y trabajos.

Aplicación de Office para Windows

Otra cosa que puedes hacer es utilizar la aplicación de Office para Windows, que está disponible en la Microsoft Store. Se trata de una aplicación web que sirve de punto de enlace con la versión web gratuita de Office, todo en un entorno nativo para las últimas versiones de Windows. La aplicación te mostrará un índice con tus documentos, y enlaces a las herramientas de Office.

La mala noticia es que la aplicación solo sirve como índice de tus documentos, lo mismo que si entras en office.com. Sin embargo, cuando pulsas en las opciones de crear nuevos documentos se abrirá directamente la web de Office en el navegador para trabajar desde ahí.

Office gratis para estudiantes

Si eres estudiante, profesor o miembro de una facultad universitaria, vas a poder tener Office 365 gratis. Esta ya no es la versión online, sino la versión completa con todas las versiones avanzadas de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams y otras herramientas para el aula. Además, las personas que acaben de graduarse de la universidad y que quieran seguir con Office 365 también pueden obtener Office 365 Personal por 12 dólares durante 12 meses.

Aquí, lo único que tienes que hacer es entrar en la web de Office Educacional. En esta web, tendrás que escribir tu correo electrónico vinculado a una institución educativa, y se te da acceso automático al hacerlo. Hay veces en las que la institución debe ser verificada, y en esos casos podría tardarse un mes en darte el acceso.