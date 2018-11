El acuerdo de DeepMind con la Sanidad británica pone en riesgo los datos de millones de pacientes

Mucho se ha hablado en el Reino Unido sobre el polémico acuerdo al que DeepMind llegó con el consorcio Royal Free London NHS Trust. Mediante dicha colaboración varios hospitales cedieron los datos de 1,6 millones de pacientes a la empresa subsidiaria de Google.

DeepMind, centrada en el ámbito de la inteligencia artificial, prometió que no compartiría esos datos y solo los usaría con la bendición del consorcio de la sanidad británica, pero aquel acuerdo era ilegal y ahora la promesa de DeepMind se rompe: compartirá los datos con Google.

En DeepMind crearon una división específicamente orientada al ámbito de la salud llamada DeepMind Health, y el primer fruto de aquella decisión fue la creación de una aplicación llamada Streams que permitía integrar los datos de esos pacientes y coordinar alertas que llegaban a los usuarios relativas a posibles problemas de riñón, un problema grave que afecta a uno de cada seis pacientes del National Health Service del Reino Unido.

This is TOTALLY unacceptable. DeepMind repeatedly, unconditionally promised to *never* connect people's intimate, identifiable health data to Google. Now it's announced...exactly that. This isn't transparency, it's trust demolition https://t.co/EWM7lxKSET (grabs: Powles & Hodson) pic.twitter.com/3BLQvH3dg1