LetinAR es un ejemplo de que las gafas de realidad aumentada van a ser cada vez más pequeñas

En el Mobile World Congress de este año nos hemos centrado en algunos temas como la movilidad del futuro en las grandes urbes, el 5G y por supuesto las novedades en dispositivos móviles. Pero hay algo que aunque este año no haya tenido tanto protagonismo, también vale la peña mencionar: la realidad aumentada.

No hemos visto nada relacionado con las Google Glass o con las Hololens de Microsoft, y aún queda mucho tiempo para poder tener una idea de lo que se está planeando en los laboratorios secretos del Apple Park. Pero hay indicios de avances en el campo de la realidad aumentada, y un buen ejemplo de ello son las lentes que están desarrollando en LetinAR.

LetinAR, buscando el modo de reducir el tamaño de los dispositivos AR

De momento, siempre nos vemos obligados a relacionar los dispositivos de realidad aumentada con cascos que abultan bastante y que no vemos bien integrados en nuestro día a día. LetinAR, proveniente de Corea del Sur, cree haber dado con el modo de reducirlos en tamaño gracias a una nueva tecnología.

Es lo que podéis ver en la imagen superior: un microproyector situado justo encima de la lente de las gafas, que emite una imagen que rebota en unos espejos del interior del cristal y van directamente a nuestros ojos. El producto final serían unas gafas de un tamaño mucho menor que productos como las Hololens.

Así se ven los espejos que hay en el cristal de las gafas-prototipo de LetinAR. Cuando te las pones no notas que están ahí, pero sí que ves lo que proyectan en tus ojos con una buena definición y sin mareos.

Los portavoces de LetinAR nos han contado desde el Mobile World Congress algunas de las ventajas que esperan tener: un campo de profundidad capaz de mostrar imágenes tridimensionales desde una distancia virtual de 25 centímetros, y un ángulo de visión que llega hasta los 61 grados cuando las Hololens alcanzan sólo los 34 grados.

El prototipo que he podido probar contaba con una resolución 720p, aunque no han dudado en decirme que en el futuro podríamos llegar a tener proyecciones 8K usando la misma tecnología de microproyectores. Teniendo en cuenta que podríamos tener el efecto de ver una pantalla de 200 pulgadas delante nuestro, podría ser interesante.

Mi experiencia personal tras probar las lentes de LetinAR: nada de mareos, definición muy buena

Lo mejor, después de mi experiencia personal al probar las lentes que tenían expuestas en el Mobile World Congress, es que la definición de la imagen que ves es mucho mayor que en algunas gafas de realidad virtual o aumentada. Pero sobre todo lo que destacaría más es que no hay ninguna sensación de mareo, algo que siempre hace que me piense dos veces probar un juego de realidad aumentada o virtual durante un rato largo. Faltará ver si eso puede mejorarse con el tiempo, pero de momento lo que he visto como base es bueno.

Otra prueba con las lentes de LetinAR nos confirma que a pesar de que nuestro punto de enfoque cambie, la imagen proyectada sigue estando definida.

LetinAR es de momento un prototipo en fase de desarrollo, pero nos sirve como ejemplo perfecto de la tendencia que veremos en el futuro: lo que ahora mismo son más bien cascos de realidad aumentada, poco a poco irá evolucionando hacia dispositivos más pequeños que se asemejarán a gafas. Y eso sí que podremos integrarlo mejor en nuestro día a día.

