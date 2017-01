En Japón ya puedes reservar tu sala privada para disfrutar del porno en realidad virtual

Aunque esté de moda hablar de robots sexuales y un futuro en el que sean nuestro compañeros de intimidad, lo que lleva más tiempo existiendo y expandiéndose es la realidad virtual aplicada en la pornografía. Y donde no lo olvidan ni mucho menos es en Japón, donde una empresa ahora va disponer de salas privadas para ver porno en realidad virtual.

Quizás nos suene el hecho de hablar de Japón y el porno VR por aquí, dado que este verano era noticia que el primer festival de porno VR que se celebraba en la nación nipona tenía que cancelarse debido a la exagerada afluencia al mismo. Esto fue otra pista bastante clara de que el porno VR tiene su público diana (y bastante entusiasta), y ahora la productora local de porno Soft on Demand pone en marcha otra manera de explotarlo.

Salas con un "ambiente satisfactorio"

Así, en las salas privadas el usuario puede jugar a videojuegos, disfrutar de un rato de anime o recurrir al contenido para adultos a través de un casco VR. La campaña se ha iniciado hace poco y, según informa The Next Web citando al medio japonés Akiba PC Hotline, Soft on Demand ofrece un tiempo de visualización gratuito como gancho para que si al usuario le gusta pueda posteriormente contratarlo por horas, siendo la tarifa de 550 yenes/hora (unos 4,5 euros) o 3.150 yenes al día (unos 25,65 euros).

¿Cómo son las salas? Lo que podemos saber según la información de The Next Web es que las habitaciones gozan de un "ambiente satisfactorio" y paredes con insonorización. Todo para que el usuario pueda sumergirse con tranquilidad en su entretenimiento inmersivo para adultos.

Así, la idea de Soft on Demand llega ocho meses después de otra que vimos en el mismo país y que iba algo más allá en cuanto al servicio de VR, VR Bangers Hotel Experience, es decir, un hotel con servicio de habitaciones de porno VR. Veremos si en otros países copian estas iniciativas y también sacan partido al porno VR.

