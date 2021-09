Se buscan personas que vendan su imagen para deepfakes publicitarios: esta empresa israelí hace anuncios sin actores con inteligencia artificial

La tecnología de los deepfakes tiene un increíble potencial para cambiar el mundo de la publicidad audiovisual, como ya pudimos comprobar con el sonado anuncio de Cruzcampo que revivió digitalmente a Lola Flores el pasado mes de enero. Ahora, la compañía israelí Hour One ha dado un paso más y está empezando a utilizar imágenes de personas anónimas para crear vídeos para empresas con esta técnica sin necesidad de utilizar actores, según explican en su web.

Para poder hacerlo, Hour One busca personas anónimas que quieran convertirse en modelos para sus deepfakes, las graba realizando determinados movimientos en alta resolución y obtiene una cesión de sus derechos de imagen. Con esa información almacenada en su software, sólo tienen que cargar el texto redactado por sus clientes para que la herramienta cree una voz sintética que se coordina con la boca y expresiones fáciles de los personajes.

No obstante, si el cliente no queda satisfecho con la voz sintética, también tiene la opción de contratar un servicio de doblaje adicional, con el que actores de carne y hueso locutan el texto. Una vez hecha la grabación, se carga igualmente en el software y éste se encarga de coordinar el audio con los movimientos del modelo recreado con inteligencia artificial, según informa MIT Technology Review.

Hour One explica que las personas que seleccionan para protagonizar sus trabajos no tienen por qué ser actores o modelos profesionales, ya que no necesitan actuar o desfilar, simplemente deben reunir una serie de rasgos físicos que les interesen para tener un porfolio variado en cuanto a sexo, edad y razas. El software se encarga del resto.

Cada vez que el gemelo digital de una de estas personas es seleccionado para una campaña o vídeo corporativo, el de carne y hueso cobra una pequeña cantidad en concepto de derechos de imagen, un pago que es bastante menor del que se le haría a un actor profesional por actuar.

Los israelíes aseguran que actualmente cuentan con unos 100 modelos en su catálogo y alrededor de 40 empresas que usan sus servicios. Algunas usan estos deepfakes para anuncios y otras para distintos vídeos de la empresa. Por ejemplo, uno de sus clientes es una escuela de idiomas en línea que utiliza la tecnología de Hour One para proporcionar a sus alumnos vídeos de las lecciones sin necesidad de que una persona real los grabe.

Las polémicas

Este uso de los deepfakes ya ha generado polémica entre los sindicatos de actores profesionales, según recoge MIT Technology Review. Y es que los intérpretes señalan que esta herramienta quitará trabajo a miles de personas que no tienen la fortuna de trabajar en Hollywood.

Por otra parte, las personas que ceden sus derechos de imagen no pueden decidir si participan o no en una campaña, ni opinar sobre las palabras que van a poner en su boca, son los israelíes los que controlan todo el proceso y los modelos no tienen voz ni voto. Eso sí, Hour One les asegura que no trabajarán en determinadas campañas, como las relacionadas con la política, el sexo o los juegos de azar.