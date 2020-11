Un GDPR para el mundo empresarial: la UE quiere establecer sus propias leyes sobre el uso y tratamiento de los datos industriales

“Hemos sido lo suficientemente valientes para establecer nuestras reglas en el ámbito de los datos personales y esto es lo que tenemos que hacer ahora para los datos gubernamentales, públicos e industriales. Establecer las reglas. Las reglas europeas”.

Thierry Breton, comisario europeo de mercado interior, ha explicado durante un debate organizado por Bruegel, un TinkTank económico de Bruselas, que el objetivo de la Unión Europea es hacer que seamos “el continente con mayor capacidad de datos del mundo". Algo que, según su visión, es parecido a lo que se hizo en el pasado al organizar, por ejemplo, el espacio aéreo de la región.

Sin embargo, Breton cree que, en este caso, el tiempo apremia puesto que la tecnología digital avanza a un ritmo vertiginoso. "No tenemos un minuto que perder", asegura. "La batalla por los datos industriales está comenzando ahora y el campo de batalla puede ser Europa, por lo que debemos prepararnos, y este es mi objetivo".

Breton detallaba que se está trabajando para tener una “regulación inteligente”, con “reglas correctas” y con una “inversión en infraestructura clave”. Los legisladores de la UE están ya trabajando en estas leyes que, según Bretón, ayudarán a las empresas y gobiernos europeos a desbloquear de manera segura el valor de los datos industriales y públicos e impulsar las próximas décadas de crecimiento económico.

Así, están redactando cómo se pueden usar y compartir los datos no personales (cabe recordar que en julio la Justicia Europea declaró que los datos personales no pueden transferirse a Estados Unidos); quién tendrá acceso a ellos; y cómo se pueden garantizar los derechos. Algo que recuerda, inevitablemente, a GDPR y su tratamiento de los datos (personales en este caso).

La privacidad de los datos empresariales

De hecho, este comisario asegura que los datos empresariales también deben tener una cierta privacidad. “Las personas o empresas quieren mantener el control sobre sus datos. La pregunta clave es, por tanto, cómo organizar este control al tiempo que se permite el flujo de datos, lo cual es extremadamente importante en la economía de datos", contextualizaba.

Durante el debate se abordó la privacidad de estos datos no personales y se puso de manifiesto que, durante la pandemia de la Covid-19, los hospitales europeos no pudieron a vece compartir sus experiencias e información porque no hay una regulación sobre esta materia.

“Quiero que nuestras pymes y startups, nuestros hospitales públicos, nuestras ciudades y muchos otros actores utilicen más datos, para que estén disponibles, para valorarlos, para compartirlos, pero para eso necesitamos generar la confianza”, justificó Breton.

La primera plataforma legislativa de la transformación hacia una economía de datos europea única es una Ley de Gobierno de Datos (DGA), que, según este comisario, facilitará el intercambio de datos entre sectores y Estados miembros. “Y pondrá a quienes generan los datos en el asiento del conductor, alejándose de las prácticas actuales de las grandes plataformas tecnológicas”, añade.

Aunque parece que la Unión Europea está tratando de frenar el peso que algunas tecnológicas tienen en el mercado, Breton remarcaba durante su intervención que todas las empresas “serán bienvenidas en Europa, eso es extremadamente importante, siempre que respeten nuestras reglas”.