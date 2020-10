Después del 5G, EEUU presiona para que Europa evite a Huawei y otras compañías chinas en la infraestructura en la nube

Tras la presión ejercida sobre Huawei para reducir su poder en el mercado europeo de equipos de telecomunicaciones 5G, ahora Estados Unidos busca quitarles peso en su oferta de infraestructura en la nube.

El subsecretario de Estados Unidos, Keith Krach, ha realizado una gira europea en la que se reunió con directivos de operadores móviles y legisladores de varios países. Antes de su viaje, el subsecretario dijo que el objetivo de estas reuniones era crear planes "comunes de seguridad económica y nacional, incluyendo la protección de la privacidad de los datos y la propiedad intelectual de actores malignos".

Durante el viaje, una de las empresas que se mencionó en diferentes ocasiones fue Huawei, como ha publicado Bloomberg en un artículo que el mismo funcionario americano ha compartido en su web personal.

¿El motivo? Washington considera que Huawei y otras marcas nacidas en China utilizan su poder en el mercado y el manejo de los grandes datos para ofrecer información a la inteligencia de su país. Y eso, dicen las autoridades de Estados Unidos, como el propio Krach, plantea problemas de seguridad en política global.

Krach, una de las caras más visibles en la lucha contra la influencia de las firmas chinas, dijo en una conferencia ofrecida en el mes de junio que “Huawei es una extensión del gobierno de China y una herramienta para extender su vigilancia”. Otras firmas de China que ofrecen infraestructura cloud también están en el punto de mira de la administración americana.

En su última gira por el Viejo Continente, Keith Kratch se reunió con el director ejecutivo de Deutsche Telekom AG, Timotheus Hoettges; con Meinrad Spenger, director del operador de telecomunicaciones español MásMóvil; con Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior para, de acuerdo con Bloomberg, "instarlos a deshacerse de los proveedores chinos de infraestructura en la nube por cuestiones de seguridad de datos".

También se reunió con representantes del gobierno español en Madrid y alemán en Berlín, como el funcionario publicó en sus canales oficiales.

En el mes de agosto, Krach recordaba que el Secretario de Estado Mike Pompeo había creado un listado de cinco acciones a llevar a cabo para mantener, según la administración de Trump, una red limpia.

Y ahí entra la "Nube limpia" que, según un comunicado oficial, evita sistemas basados en la nube de empresas como Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom y Tencent para proteger "la información personal confidencial y la propiedad intelectual, incluida la investigación de vacunas COVID".

Este frente abierto por parte de la administración de Donald Trump afecta a uno de los sectores de más rápido crecimiento de Huawei. La corporación de tecnología china tiene como clientes de su infraestructura de la nube a la alemana Deutsche Telekom, la francesa Orange SA y la española Telefónica SA, como recuerda Bloomberg.

En su paseo por Europa, el subsecretario de Estados Unidos se reunió con Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España. El subsecretario estadounidense declaró tras el encuentro que la conversación fue "productiva".

"Los lazos entre Estados Unidos y España son más fuertes que nunca. Nuestra seguridad 5G también debería serlo. La mayoría de los países de la OTAN y de la UE ya forman parte de la red limpia, basada en la caja de herramientas 5G de la UE. Somos optimistas que España pronto hará lo mismo", declaró el funcionario americano en su Twitter.

Excellent meeting by Keith Krach @State_E with Spain’s Secretary of State for Telecommunications, Roberto Sánchez @SEtelecoGob about the great opportunities of #5G and the need to guarantee the security of those networks pic.twitter.com/cZsXCeg4xo