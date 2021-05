11 libros de tecnología, negocios y gestión para empresas que recomiendan grandes líderes tecnológicos

En el mercado puedes encontrar muchos libros de desarrollo profesional y empresarial. Incluso personal. Algunos directivos reconocen que algunos de estos títulos les han impactado, de una manera u otra, en su vida, ya sea a nivel personal o laboral.

Estos son algunos de esas lecturas que grandes líderes tecnológicos, como Bill Gates, Elon Musk o Sheryl Sandberg recomiendan.

Bill Gates, fundador de Microsoft

El fundador de Microsoft reconoce que los libros sobre cómo llevar un negocio no están entre sus favoritos porque, según su experiencia, es raro encontrar uno que realmente transmita lo que es desarrollar y gestionar una empresa o que tenga consejos que se puedan poner en práctica.

Sin embargo, el mejor libro de negocios que ha leído es 'Business Adventures', una colección de artículos, de la década de los 60, de un periodista llamado John Brooks. Se trata de un título que le prestó Warren Buffet cuando, precisamente, le pidió que le recomendara su libro favorito sobre negocios.

Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street PVP en Amazon 16,87€

Aunque muchos de los detalles de los negocios que se relatan han cambiado, Gates asegura que los fundamentos no. “Los conocimientos más profundos de Brooks sobre los negocios son tan relevantes hoy como lo eran entonces. En términos de su longevidad, Business Adventures se encuentra junto a 'The Intelligent Investor' de Benjamin Graham, el libro de 1949 que Warren dice que es el mejor libro sobre inversiones que jamás haya leído”, asegura Gates.

Aunque ésta es su principal recomendación, también le gustó 'The Ride of a Lifetime', del exdirector ejecutivo de Disney, Robert Iger. Tanto que confiesa que se lo ha sugerido a varios amigos y colegas, entre ellos Satya Nadella.

Es un libro breve de fácil lectura, según Gates, con ideas inteligentes. Asegura que Iger hace un gran trabajo explicando lo que es ser un CEO.

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX

A veces, la mejor inspiración para llegar a ser un gran líder proviene de un libro en teoría alejado de la temática empresarial. Es el caso de Elon Musk, quien reconoce abiertamente que la serie 'Foundation', de Isaac Asimov, es el libro que más le ha marcado en su vida.

Foundation está compuesto por siete libros de ciencia ficción en los que un profesor de matemáticas visionario predice la caída de un imperio galáctico. A medida que se apodera de la edad oscura, elabora un plan para enviar colonias científicas a planetas distantes para ayudar a la civilización a hacer frente a este inevitable desastre.

Musk reconoce abiertamente que la serie 'Foundation' ha sido "fundamental para la creación de SpaceX".

Además, asegura que tras la lectura de esta saga aprendió que “debes intentar tomar el conjunto de acciones que probablemente prolonguen la civilización, minimicen la probabilidad de una edad oscura y reduzcan la duración de una edad oscura si la hay".

Los libros de Asimov le enseñaron a Musk que "las civilizaciones se mueven en ciclos", una lección que animó al empresario a perseguir sus ambiciones radicales de transportar vida a Marte.

“Dado que esta es la primera vez en 4.500 millones de años que ha sido posible para la humanidad extender la vida más allá de la Tierra”, dijo, “parece que sería prudente actuar mientras la ventana estaba abierta y no contar con el hecho estará abierto mucho tiempo ".

Sheryl Sandberg, COO de Facebook

La COO de Facebook tiene dos grandes libros como referentes, uno sobre negocios y otro sobre tecnología.

En el primero, recomienda leer 'Ahora, descubre tus fortalezas', de Marcus Buckingham y Donald O. Clifton. De hecho, este libro ha sido fundamental a la hora de hacer las políticas de desarrollo de talento en Facebook, especialmente en lo que a los comentarios que reciben los empleados. Los autores llevan más de 25 años haciendo encuestas a empleados y, según su experiencia, el factor más importante del éxito de una empresa o división fue la cantidad de personas que respondieron sí a la pregunta "¿Tiene la oportunidad de hacer lo que hace mejor todos los días?". Según Sandberg, esto conllevó que Facebook trate “hacer que los trabajos se ajusten a las personas en lugar de hacer que las personas se ajusten a los trabajos”.

Mientras, 'La Iniciativa Lean Startup: cómo los empresarios de hoy usan la innovación continua para crear negocios radicalmente exitosos', de Eric Ries, es una oportunidad de conocer, según esta directiva, cómo la industria de la tecnología se acerca a la construcción de productos y negocios. Frente a otras industrias, el libro apuesta porque las empresas tecnológicas presenten un producto y que, tras el uso y los comentarios de los clientes, pueda mejorarse.

Tim Cook, CEO de Apple

Para el CEO de Apple, 'Compitiendo contra el tiempo', un libro que George Stalk escribió en 2003, refleja cómo el tiempo es un arma estratégica, equivalente al dinero, la productividad, la calidad, incluso la innovación.

Por eso, el libro argumenta que las formas en que las compañías líderes administran la producción de tiempo, en el desarrollo de nuevos productos, y en ventas y distribución, representan las nuevas fuentes de ventaja competitiva más poderosas.

Competing Against Time: How Time-Based Competition Is Reshaping Global Markets Hoy en Amazon por 20,76€

Su máxima es “dale a los clientes lo que quieren cuando lo quieren, o la competencia lo hará”.

El libro asegura que esta reducción del tiempo no conlleva un aumento de los costes y que las compañías de nueva generación reconocen el tiempo como la cuarta dimensión de la competitividad. El libro concluye que prácticamente todas las empresas pueden usar el tiempo como un arma competitiva.

Jack Ma, fundador de Alibaba

Jack Ma es el cofundador y el expresidente ejecutivo del grupo de Alibaba, una de las principales compañías chinas. Entre sus lecturas de cabecera está 'Build to last', de Jim Collins.

El libro recoge el proyecto de investigación de seis años en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. James C. Collins estudió dieciocho empresas y las comparó con uno de sus mejores competidores. Examinaron a las empresas desde sus principios hasta la actualidad, y cómo eran cuando nacieron, cuando estaban a mitad de su historia y como grandes corporaciones. En todo momento, los autores preguntaron: "¿Qué hace que las empresas verdaderamente excepcionales se diferencian de las otras compañías y cuáles fueron las prácticas comunes que tenían estas grandes empresas a lo largo de su historia?".

El libro es un compendio de ejemplos específicos del resultado de este análisis. Además, ofrece conceptos prácticos que pueden ser aplicados en todos los niveles.

Susan Wojcicki, CEO de YouTube

A veces solo hace falta ver a alguien como un espejo en el que mirarse. La CEO de YouTube, Susan Wojcicki, recomienda el libro 'TrailBlazer: The Power of Business as the Greatest Platform for Change', escrito por Marc Benioff, fundador de Salesforce.

Según la máxima responsable de YouTube, "Benioff explora cómo las empresas pueden nutrir una cultura basada en valores para convertirse en plataformas poderosas para el cambio". Además, detalla que a lo largo de sus páginas, este CEO comparte su viaje que establece un conjunto de valores profundamente tejidos en Salesforce.

Sundar Pichai, CEO de Google

El CEO de Google recomienda la lectura de 'Trillion Dollar Coach: The Leadership Playbook of Silicon Valley', de Bill Campbell. Según el máximo responsable del buscador, el autor siempre le ha dado una gran perspectiva sobre lo que realmente importa. Es decir, las personas en tu vida.

Según Pichai, Bill tenía principios tan sólidos en torno a la comunidad y cómo unir a las personas por lo que los principios detallados en Trillion Dollar Coach son la base con la que Google forma a sus empleados en gestión y liderazgo de Google, “para que todos nuestros líderes puedan seguir aprendiendo de Bill”.

Stewart Butterfield, fundador de Flickr y Slack

El cofundador de Flickr y Slack recomienda, incluso a todos los ejecutivos de ambas compañías, leer 'Leadership and Self-Deception', de The Arbinger Institute se recomienda leer a todos los ejecutivos de Slack y Flickr. Publicado por primera vez en 2000, es un libro que transmite la idea de cómo podría ser la vida si pudiéramos deshacernos de los límites y las limitaciones con las que nos cargamos.

Trillion Dollar Coach: The Leadership Playbook of Silicon Valley's Bill Campbell Hoy en Amazon por 27,07€

El libro cuenta la historia de un hombre con el que todos podemos identificarnos. Esta persona se enfrenta a desafíos en el trabajo y en su familia. A través de este relato, los autores exponen las diferentes formas en que podemos cegarnos a nuestras verdaderas motivaciones y sabotear inconscientemente la eficacia de nuestros propios esfuerzos para lograr el éxito y aumentar la felicidad.

El libro ha ido evolucionando según los comentarios de los lectores y en la última edición se ha añadido una sección que describe las formas en que los lectores han estado usando el liderazgo y el autoengaño para mejorar sus vidas y lugares de trabajo, áreas como la formación de equipos, la resolución de conflictos, y crecimiento y desarrollo personal, por nombrar algunos.