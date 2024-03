Worldcoin se resiste a la prohibición en España con una demanda: qué va a pasar mientras tanto

La situación de Worldcoin en España sigue siendo muy compleja. La semana pasada la Agencia Española de Protección de Datos decidió bloquear el proyecto de escaneo de iris en nuestro país. Un bloqueo que ha sido refrendado por la justicia española, pero ante el cual desde Tools for Humanity, empresa detrás de Worldcoin, han decidido contraatacar y emprender acciones legales.

Esto es lo que sabemos actualmente sobre Worldcoin, cuál es la posición de las autoridades españoles, cuál es la postura de la compañía y cómo va a afectar mientras tanto a los usuarios.

La Audiencia Nacional avala la decisión de la AEPD. Ante la decisión de la agencia de protección de datos, la empresa de Worldcoin decidió acudir a la justicia. Sin embargo, la primera postura ante el recurso ha sido negativa para los intereses de Worldcoin. La Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelar y ha avalado el cese cautelar de la recopilación de datos de Worldcoin.

Prevalece el "interés general" al "interés particular de la empresa". Según justifica la Sección Primera, se ha atendido el conflicto y se han ponderado los argumentos de las dos partes.

En este caso, la Audiencia Nacional ha dado la razón a la AEPD justificando que debe prevalecer "la salvaguarda del interés general que consiste en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa recurrente de contenido fundamentalmente económico".

Si Worldcoin acaba teniendo la razón, podrá ser indemnizada. El Tribunal avala el bloqueo porque, en caso que Worldcoin acabe demostrando que se les ha bloqueado injustamente, siempre podrá solicitar una indemnización económica por los daños ocasionados.

La Justicia acepta que la AEPD es un organismo competente para tomar esta medida aunque recuerda que es una resolución temporal, por un máximo de tres meses.

Worldcoin justifica que ya están colaborando con Europa. Desde Worldcoin aceptan que su proyecto puede generar muchas dudas a nivel de privacidad. Sin embargo, explican que cumplen a rajatabla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y que ya están colaborando con la Autoridad de Protección de Datos europea para demostrarlo.

Tim Wybitul, abogado especializado en protección de datos y consejero de Tools for Humanity, explica que Worldcoin ya trabaja con la autoridad bávara de protección de datos (BayLDA), el equivalente a la AEPD.

"La orden de las autoridades españolas rompe los requisitos del RGPD y es ilegal. Esta situación podría haberse evitado si la AEPD hubiera seguido el proceso legal bien establecido aplicable en toda Europa. Según el RGPD, sólo es responsable de las empresas la autoridad de protección de datos en cuya zona se encuentre la sede o la única sucursal de una empresa en la UE. Worldcoin está considerando todas las opciones disponibles, incluidas las acciones legales", apuntan desde Worldcoin.

Siguiente paso: presentar una demanda contra la AEPD. El siguiente movimiento de Worldcoin es conseguir que la Justicia le dé la razón y por ello explican que van a demandar a la AEPD: "dado que nuestros intentos anteriores de involucrar a la AEPD no obtuvieron respuesta, esperamos tener la oportunidad de demostrar este cumplimiento y proporcionar al regulador información precisa e importante sobre esta tecnología esencial y legal en la Audiencia Nacional".

¿Y qué ocurre mientras?. Por el momento Worldcoin sigue activo, pero técnicamente parado. No se han ofrecido nuevas recompensas, pero la aplicación sigue dejando entrar. La decisión de la AEPD obliga a Worldcoin a dejar de realizar tratamientos de datos durante tres meses. En caso que se demuestre que han continuado, se enfrentarán a posibles multas. Esto implica que técnicamente no puede ofrecer nuevas recompensas ni tampoco eliminar los datos ya registrados. Worldcoin ahora mismo se encuentra ganando tiempo. El bloqueo es de tres meses. Y no está claro que vayan a conseguir que la Justicia les de la razón en este tiempo.

A la espera de Europa. El abogado Iván Rodríguez explica a Xataka que "no le veo especial recorrido en España por parte de Worldcoin, sobre todo si Worldcoin pretende reclamar los daños que produce y seguirá produciendo la parada repentina de sus servicios en España. Ya la Audiencia Nacional ha dado una primera pincelada a como podría desarrollarse una futura demanda. En la mejor de las situaciones, Worldcoin podría ver resarcido de alguna forma este lucro cesante mediante una indemnización".

Anticipa que "posiblemente esto acabe en Europa, quien será finalmente quien tenga la última palabra al respecto. No hay que olvidar que no solo se estaría vulnerando lo dispuesto en la ley nacional (LOPDGDD), sino que también estaría violando lo señalado en el RGPD (el reglamento europeo) y tal comportamiento requerirá una inspección exhaustiva por parte de Europa. Quizás esta iniciativa que ha dado la AEPD haga un efecto dominó que extendiéndose poco a poco en Europa y los demás países se animen a investigar sobre el tratamiento de estos datos personales.".

