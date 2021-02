WhatsApp busca de nuevo actualizar su política de privacidad: mostrará un banner temporal en los chats para explicar el cambio

WhatsApp vuelve a intentarlo. Tras la polémica que surgió el pasado mes de enero al intentar actualizar la política de privacidad, aplicará de nuevo el cambio este próximo 15 de marzo. Eso sí, aclarando mejor qué va a cambiar y cómo lo va a hacer. Como ya vimos en su momento, no afecta a usuarios de la Unión Europea por la normativa de protección de datos GDPR.

La idea de que los datos de WhatsApp sean compartidos con Facebook y el resto de sus servicios es algo que no gustó a los usuarios. Provocó que muchos migraran a otras apps y Telegram junto a Signal fueron las grandes beneficiadas. Finalmente WhatsApp decidió aplazar la entrada en vigor de las nuevas condiciones.

Ahora el momento ha llegado, y WhatsApp tiene un nuevo plan para explicar los cambios en su política de privacidad. Si bien la entrada en vigor de la nueva política de privacidad va a llegar tarde o temprano, lo hará de un modo en el que el usuario pueda ser más consciente de los cambios.

Despejando dudas desde la propia app

Para Facebook el gran problema con esta actualización es que los usuarios no han podido saber de forma clara cuál es el cambio real que se está produciendo. El no transmitir de forma clara que la información de las conversaciones sigue siendo privada es lo que ha provocado que muchos usuarios decidan irse a otras plataformas. Otras plataformas que a menudo son incluso menos seguras que WhatsApp al no tener cifrado de extremo a extremo, como ocurre por ejemplo con Telegram.

Esencialmente, lo que cambia con la nueva política de privacidad es que los mensajes donde el usuario interactúa con empresas sí que compartirán datos con esas empresas con fines comerciales. Facebook busca implementar en WhatsApp ventas directas para empresas así como pagos. Para ello sí que tendrá que compartir datos con dichas empresas y es lo que cambia con la nueva política de privacidad. No obstante, los mensajes con otros usuarios seguirán siendo privados y nadie podrá a acceder a ello.

Para explicar esto, WhatsApp comenzará a mostrar a los usuarios un banner en la parte superior de la lista de conversaciones. Este banner permitirá acceder a la web donde se explica de forma concisa los cambios en la política de privacidad. Previamente también han mostrado un estado con stories donde explicaban que WhatsApp sigue siendo privado como hasta ahora. Habrá que ver cómo reciben los usuarios el cambio en este nuevo intento.

Más información | WhatsApp