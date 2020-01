Todo lo que pueden averiguar sobre ti con solo tener tu número de teléfono (Despeja la X, 1x80)

Los años diez han pasado a la historia con muchas claves para entender su impacto en la evolución tecnológica, y una de sus aristas es nuestra relación con la privacidad. Seguramente hemos pasado de empezar la década abrazando sin miramientos a las redes sociales y a cultivar nuestra presencia online sin muchos filtros, y la hemos acabado arqueando las cejas cuando una web nos pide demasiados datos para el registro.

Es normal, muchas veces aprendemos únicamente a base de palos, y hasta que no recibimos un par de ellos no descubrimos todas las consecuencias que pueden tener ciertos actos. Como por ejemplo, no preocuparnos por entender la vinculación de nuestro número de teléfono con demasiada información sobre nuestra identidad, a menudo muchísima más de la que podríamos esperar.

En Xataka estamos también en ese proceso de conocer cada vez mejor todas las implicaciones del uso de plataformas online, y esta vez lo hacemos con un ejemplo práctico. Lo comentamos en un episodio de Despeja la X en el que participamos Javier Lacort, redactor de Xataka (@jlacort); y Álex Ferrero (@alex_ferrero), director de Branded Content en Brandista. La producción corre como siempre a cargo de Santi Araújo (@santiaraujo).

Yo solo quería ser anónimo

El número de teléfono puede, en efecto, decir mucho más sobre nosotros que lo que pensábamos, o lo que nos gustaría. Si no estamos atentos a las distintas vinculaciones con él a redes sociales, a las pistas que podemos dejar en rincones como el estado de WhatsApp o la elección del nombre de usuario de Telegram, o a diferentes historiales en la web, como haberlo introducido en un foro de compra-venta, podemos estar dejando una puerta abierta a que alguien descubra mucho de una persona -incluso a veces, más que sabiendo directamente su nombre completo- simplemente a partir de su número de teléfono.

Descuidar la vinculación entre el número de teléfono y los datos que se pueden obtener a partir de él es algo bastante extendido y que seguramente no gusta a prácticamente nadie

En este episodio hablamos de un experimento que hicimos meses atrás para tratar de obtener toda la información posible de cuatro personas simplemente a raíz de su número de teléfono. Con dos de ellas la búsqueda fue infructuosa, más allá de poder una foto de perfil de WhatsApp que no permitía llegar a ningún otro dato.

En cambio, con otras dos personas la búsqueda sí dio resultados. Y en uno de esos casos, especialmente atractivos de cara a conocer mucho más que su identidad: así fue posible, como decíamos, conocer incluso más -mucho más- que si directamente nos hubiesen dicho su nombre y sus apellidos.

Todo este proceso y sus detalles los contamos en este episodio, donde el propio sujeto ampliamente identificado cuenta también su experiencia y el aprendizaje que pudo extraer de aquel experimento de cara a preservar mejor cierto nivel de intimidad.

