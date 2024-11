El PSOE tiene un software de publicidad ultrapersonalizada que diferencia "gamers" y "moteros". A la AEPD le da igual

El PSOE pagó 600.000 euros por TESELA, un software para identificar potenciales votantes y poderles enviar propaganda específica. Sabíamos que esta herramienta permitía dirigirse a determinadas personas en función de la edad, el género, el nivel de estudios, dónde viven o su poder adquisitivo. Sin embargo, ha salido a la luz a raíz de una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que pueden enviar propaganda de forma mucho más precisa, a unos niveles preocupantes.

Qué hace TESELA. El programa utilizado por el partido socialista ha sido gestionado por el consultor Aleix Sanmartín. Su desarrollo pertenece a la empresa Tyrceo SL y permite encontrar perfiles muy concretos y situarlos sobre un mapa. Una información muy precisa y muy valiosa para enviar campañas ultra personalizadas.

Desde la web de Tyrceo podemos ver que el software se describe como "una plataforma que desbloquea todo el poder de los datos para revelar oportunidades significativas y acciones impactantes en todos los canales".

Ni el INE tiene perfiles tan concretos. La resolución de la AEPD llega después de que El Confidencial desvelara la existencia de este software. Como apunta este medio, el resultado es que TESELA consigue establecer unos perfiles con un nivel de detalle que ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) dispone.

Según concluye la AEPD:

TESELA es un sistema que recaba información de diversas fuentes que le permiten categorizar, a nivel de sección censal o código postal, las siguientes variables: resultados electorales (municipales, autonómicas, generales), características demográficas (género, rango de edad, estado civil, nivel de ingresos, origen -nativo o extranjero-, nivel de educación, y régimen de tenencia de la vivienda), temas de interés (vivienda, empleo, cultura, medio ambiente, y educación), perfil (“Amantes de los Animales”, “Cinegético”, “Gamers”, “Fitness”, “Moteros”, “Pijos”)

Por qué para la AEPD no hay problema. En su conclusión, la agencia de protección de datos también explica que "no se ha podido concretar que el PSOE pueda acceder a datos atribuibles específicamente a personas físicas identificables" y por tanto "no habría tratamiento de datos personales". Es decir, aunque los perfiles creados son super específicos en zona, edad y gustos, al no basarse en una única persona los consideran datos anonimizados.

No son los únicos. Fue la campaña de Barack Obama de 2008 la que abrió la veda. Los datos de edad, origen o recursos se utilizan en todo tipo de bases de datos, pero la novedad de aquellas elecciones fue combinar esos datos con la información que disponen las redes sociales como Facebook, la antigua Twitter o Instagram.

El programa del PSOE no deja de ser una evolución de aquella práctica, adaptada a la actualidad, donde la creación de perfiles está a la orden del día. Una mezcla entre los datos que dispone el INE, el censo y añadiendo el toque final de Meta.

Los expertos ponen en duda la resolución de la AEPD. Jorge García Herrero, abogado experto en Protección de Datos, cataloga la resolución como "aberrante". En primer lugar porque aunque el PSOE no haya accedido a los datos desagregados, si considera que hay "corresponsabilidad con las empresas contratadas".

El partido político evita acceder a los datos y la empresa contratadas lo que evita es añadir el perfilado según la ideología política, ya que justo este punto está prohibido directamente.

El segundo punto por el que la resolución de la AEPD es polémica es porque aunque sean datos anonimizados, sí se ha comprobado que es posible saber con mucha precisión la persona concreta a la que se refiere. Según explica Herrero, "se ha demostrado (en España precisamente) que se puede "encontrar" en Facebook a una persona y mostrarle un anuncio solo a ella".

Europa quiere multar a Meta por esto. A finales de 2023, el regulador europeo de Protección de Datos (EDPB) dio un ultimátum a Meta y le prohibió seguir ofreciendo anuncios personalizados, como los utilizados por el PSOE durante la campaña gracias a su software.

La respuesta de la empresa de Facebook ha sido proponer la opción de pagar. Una alternativa que desde Europa se sigue sin ver con buenos ojos y durante la investigación ha sido considerada ilegal. Estos meses se está valorando si Meta recibirá una sanción millonaria. Facebook posiblemente pague los platos rotos, pero durante años muchos se han estado aprovechando de las posibilidades de la propaganda ultra personalizada.

Imagen | PSOE

