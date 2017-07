Kaspersky Lab ha colaborado con la inteligencia rusa, afirman en Bloomberg

Kaspersky Lab parecía dispuesta a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos y ceder su código fuente para poder seguir haciendo negocios en ese país. Ahora una información aparecida en Bloomberg relaciona a esta empresa con las agencias de inteligencia rusa, algo de lo que precisamente sospechaban los dirigentes de EE.UU.

Según esos datos, Kaspersky Lab ha mantenido una relación con la inteligencia rusa mucho más estrecha de lo que se ha admitido públicamente, desarrollando soluciones de seguridad en su beneficio y trabajando en proyectos conjuntos. Los responsables de la empresa de seguridad han negado tales acusaciones.

En unos correos electrónicos de octubre de 2009 entre Eugene Kaspersky (en la imagen) y sus principales directivos, el reador de la empresa perfilaba por ejemplo un proyecto iniciado en secreto un año antes "tras una petición especial en el lado de Lubyanka", en referencia a las oficinas del FSB (Federal Security Service).

Aunque ese software tenía como objetivo principal proteger a sus clientes —incluido el gobierno ruso— de ataques de denegación de servicio, había más opciones ocultas. Por ejemplo, localizar a los ciberatacantes con la ayuda de los proveedores de internet, bloquear sus ataques y asistir en la aplicación de "contramedidas activas".

La idea de esas contramedidas sería la de colaborar con el FSB y la policía rusa para guiarles hasta donde estaban los atacantes y que se pudiera proceder a su arresto. No solo "hackeaban a los hackers", indican en Bloomberg, "también estaban echando su puerta abajo".

En un comunicado oficial Kaspersky Lab niega las acusaciones de ese artículo de Bloomberg, y explican que las teorías expuestas son falsas:

La empresa trabaja a menudo con gobiernos y agencias de seguridad en todo el mundo con el único propósito de luchar contra el cibercrimen. En las comunicaciones internas a las que se hace referencia, los hechos se malinterpretan o se manipulan una y otra vez para que se ajusten a los objetivos de ciertas personas que quieren desesperadamente establecer lazos entre la empresa, su CEO y el gobierno ruso, pero no importa qué tipo de comunicación afirmen tener, porque los hechos dejan claro que no hay evidencias porque no existen esos lazos.