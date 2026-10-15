Una IA permite a la policía localizar tu casa con una sola foto del interior

Graylark Technologies, la empresa detrás de Raven (anteriormente conocida como GeoSpy), ha añadido una función que permite a los que usan su herramienta subir una foto del interior de una casa y conseguir la dirección de donde fue tomada. Lo interesante es que no se necesitan datos de GPS ni metadatos de las imágenes. Con que en la foto aparezcan ciertos electrodomésticos o se vean pistas de la distribución del piso, puede ser suficiente. Te contamos todos los detalles.

Una foto, una dirección. Que una fotografía pueda incluir detalles que una persona pueda reconocer para identificar una localización no es nuevo ni mucho menos. Pero al menos necesitabas un punto de referencia legible, o tirar de la información que te puedan proporcionar los metadatos de la foto (cuando en un móvil se almacena la fecha, hora y ubicación donde fue tomada la imagen, por ejemplo).

Raven extiende esta idea, solo que en el interior de los edificios. Eso significa que la herramienta podría determinar la localización con tan solo el selfie que te hagas en el baño o un vídeo grabado de tu piso. Según 404 Media, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) han comprado acceso a la herramienta.

Cómo funciona. Tal y como cuentan desde el medio, Raven selecciona características distintivas de una foto, como accesorios, mobiliario o la distribución de la habitación, y busca otras fotos que probablemente muestren la misma propiedad, incluso si las imágenes difieren o si se tomaron en otro momento.

El CEO de Graylark, Daniel Heinen, compartía algunas demostraciones de su funcionamiento. En una de ellas la herramienta relacionó la foto de un lavadero con un anuncio de Airbnb en Charlotte, Carolina del Norte, y en otra la foto de un baño con un alquiler de Vrbo en Montecito, California.

En otra de ellas, con tan solo la foto de una habitación pudo rastrear una dirección en San Francisco. Y desde 404 Media cuentan que, las fotos que Raven devolvía para esa propiedad eran idénticas a las de Zillow (un portal inmobiliario de Estados Unidos), lo que sugiere que la herramienta podría basarse en los datos de este sitio de alguna forma.

Daniel Heinen, CEO de Graylark, mostrando cómo funciona la herramienta usando un vídeo de Andrew Tate subido a sus redes

Qué dice Graylark. Heinen ha presentado la función como una forma de combatir la trata y la explotación de personas. En una publicación en LinkedIn, afirmaba que una habitación no identificada en una foto o vídeo puede convertirse en una “pista de ubicación” que los investigadores pueden verificar y perseguir. También ha declarado que Graylark está invirtiendo fuertemente en la geolocalización de interiores en hoteles, alquileres de corta estancia, casas y apartamentos de EEUU.

No era el objetivo. La empresa asegura que la intención no era crear esta herramienta en un principio. En una entrevista con el medio Indicator, Heinen comenta que la capacidad que proporcionaba Raven apareció mientras el equipo probaba una versión anterior del modelo. Básicamente le introdujo un selfie en un baño y la herramienta lo ubicó en San Francisco. Luego probó capturas de pantalla de anuncios de Zillow y, según su versión, acertó la ciudad en nueve de cada diez casos.

“Disponemos de enormes conjuntos de datos con los que entrenamos los modelos, y se trata de imágenes geolocalizadas de todas partes. Normalmente, daríamos por hecho que todas las imágenes son de exteriores. Supongo que algunas de ellas probablemente incluirán imágenes de interiores, ya sea gente en una fiesta o simplemente fotos de comida en la encimera. Los modelos deben de haber aprendido algunos detalles relacionados con diferentes ubicaciones”, contaba Heinen.

Los límites. Tampoco es que Raven pueda identificar cualquier hogar del mundo, pero desde 404Media advierten que es probable que algunas búsquedas dependan de modelos construidos para un área determinada. El medio, que tuvo acceso a los e-mails de la MDSO, halló que el departamento tenía acceso a un modelo personalizado entrenado para el condado de Miami-Dade. Los resultados también dependen de que un hogar aparezca en los listados a los que la herramienta puede acceder.

Un portavoz de la MDSO declaraba a 404 Media que el uso de GeoSpy había sido “limitado y en gran medida exploratorio” y no había producido avances ni arrestos significativos.

Los datos. Que Raven necesite de los datos de las plataformas de alquiler, hoteles o portales inmobiliarios puede suponer un problema. Airbnb declaraba a 404 Media que elimina los metadatos de ubicación de las fotos de los anuncios, permite a los anfitriones mostrar solo una ubicación aproximada y cuenta con medidas de seguridad contra la recopilación automatizada de datos. La compañía afirma que no tiene ninguna relación con Graylark, que sus condiciones prohíben el scraping (extracción masiva de datos) y que está revisando el caso.

Zillow señalaba al medio además que la extracción de datos infringe sus condiciones de uso y que emprende acciones legales cuando es necesario.

Un pasado turbulento. GeoSpy estuvo abierto en su día a casi cualquier persona. 404 Media informó en su momento que algunos miembros del servidor de Discord de la empresa pedían ayuda para acechar a mujeres. Un día después de que los investigadores se pusieran en contacto con Graylark, la empresa limitó el acceso a agencias gubernamentales y clientes corporativos.

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