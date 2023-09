El Gobierno no tiene acceso a tu móvil para enviarte alertas sobre la DANA. Es tu móvil quien tiene acceso al Gobierno

Fue un buen susto. De repente, los móviles de todos los madrileños empezaron a sonar. Era el sistema ES-Alert del Gobierno. Un mecanismo de aviso cuando ocurre algún tipo de emergencia. ¿Cómo es posible que se envíe una alerta tan notoria a todo el mundo? ¿Se encuentran nuestros móviles en una especie de listado? No tan rápido.

Aquí os explicamos cómo funciona este sistema de emergencias del Gobierno y por qué no representa un peligro a nuestra privacidad pese a lo invasivo que resulta al recibir el aviso.

Ni teléfono ni SMS. El sistema de alertas se puede describir como un '112 inverso'. En vez de avisar nosotros a emergencias, es el sistema quien nos avisa a nosotros. De ahí la alarma que sonó en toda Madrid. Sin embargo, este sistema no utiliza en ningún momento nuestro número de teléfono. Tampoco el SMS.

Imaginad por un momento que el Gobierno tuviera que enviar un SMS a absolutamente todos los teléfonos. Al mismo tiempo. Eso crearía una congestión de la red enorme. Por ello para estos avisos se utiliza una tecnología que precisa de un ancho de banda mucho más pequeño.

Quedaros con este nombre: 'Cell Broadcast'. Es la tecnología utiliza por el sistema Es-Alert, activo en España desde el pasado 23 de febrero de 2023. Con este sistema, Protección Civil puede alertar a todos los residentes en una zona concreta, aunque el móvil lo tengan en silencio.

La tecnología 'Cell Broadcast' o de difusión de celda permite al Gobierno enviar un mensaje a todos los usuarios que se encuentren bajo una misma zona a partir de las antenas de ese mismo lugar, incluidos los visitantes de otros países. Según explica Protección Civil, este sistema es de obligado cumplimiento por todos los países de la Unión Europea debido a la Directiva 2018/1972.

El sistema no requiere instalar ninguna aplicación, aunque sí necesita una SIM activa para poder recibir el mensaje, bajo cualquiera tipo de cobertura 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G.

Por defecto, todos los teléfonos tienen activado el sistema de emergencias, aunque puede silenciarse sí así se desea desde Android 11 e iOS 15.6 en adelante. Algo que no es recomendable, debido a la relevancia de recibir estos mensajes.

España ha sido de los últimos países en implementarlo. Madrid ha comprobado su existencia, aunque ya desde finales del año pasado se realizan tests en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Durante esta DANA, otras zonas como la de Alcanar, en Tarragona, también han recibido un aviso del sistema ES-Alert. El pasado julio, el gobierno de Aragón empleó por primera vez el sistema para alertar en la zona de los Pirineos por unas tormentas.

Aunque ha sorprendido a muchos, el sistema de alertas por 'Cell Broadcast' es muy habitual en el resto del mundo. Japón lanzó su sistema J-Alert en 2007, principalmente para alertar de terremotos. Estados Unidos dispone de un sistema de emergencias desde 2012. Pero no son los únicos. Nueva Zelanda, Chile, Perú, Corea del Sur, Italia o Grecia son algunos ejemplos de un sistema de alerta a la población que ya es bastante conocido y ha sido utilizado en múltiples ocasiones.

Tan inofensivo como recibir la señal de radio. El sistema de Avisos a la Población dentro de la Red de Alerta Nacional (RAN-PWS) funciona como si fuera una radiodifusión. En el caso de esta semana, la Comunidad de Madrid decide enviar la alerta y esta se transmite por todas las antenas de la región. Es nuestro móvil quien está programado para que cuando esta alerta está activa, nos la enseñe de esa manera.

Este aviso emitido por alguno de los 20 centros de Protección Civil que hay en España es como si se estuviera enviando una señal de un programa de radio. Simplemente el móvil capta que eso está ahí.

Ni siquiera aplica el Reglamento de Protección de Datos. Cuando este sistema de alertas se probó en Reino Unido también hubo polémica. La explicación oficial de las autoridades es que el sistema de emergencias basado en 'Cell Broadcast' no incumple el RGPD porque "no hay información específica ni personal del dispositivo". El sistema envía una alerta a todos los móviles conectadas a la antena, no a unos concretos.

Jorge García Herrero, abogado especializado en Protección de Datos de Secuoya Group, explica a Xataka que de hecho el "RGPD no aplica aquí", pues "no hay tratamiento de datos personales". El experto explica que "se trata de una notificación acústica y un mensaje de texto que se envía a los dispositivos conectados a antenas de telefonía de una determinada área geográfica. Por su propia naturaleza, se prima que llegue a todos los objetivos al mismo tiempo, y no se puede hacer tracking de a quién le debería llegar, quién lo recibe y quién no".

Imagen | Warren

En Xataka Móvil | Cómo activar o desactivar el pitido de emergencias que puede sonar en tu móvil