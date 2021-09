Las gafas de Facebook reciben su primer aviso: las organizaciones de Protección de Datos advierten sobre grabar a personas sin su conocimiento

El gran problema de las Google Glass fue que no avisaban al resto de personas cuando este dispositivo estaba grabando. Para evitar repetir este problema, las Ray-Ban Stories, las gafas inteligentes de Facebook, añaden una luz LED en la esquina de la montura que se enciende cuando el dispositivo está grabando.

Sin embargo, este añadido no parece convencer del todo a las autoridades competentes en Protección de Datos, que ya han enviado las primeras advertencias a Facebook en materia de privacidad.

Irlanda e Italia manifiestan sus dudas sobre las gafas de Facebook

En España las nuevas gafas de Facebook no están disponibles y debido a ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no se han pronunciado al respecto. Sí lo han hecho la 'Irish DPC' y la 'Garante per la protezione dei dati personali', las organizaciones de Protección de Datos de Irlanda e Italia, dos de los países europeos donde se han puesto a la venta las Ray-Ban Stories.

En un comunicado, las agencias explican que están "preocupados por los medios por los cuales las personas capturadas en los vídeos y fotos pueden recibir un aviso de que están siendo grabadas".

Las agencias argumentan que los smartphones también pueden grabar a terceros, pero se da el caso que el teléfono es visible en ese caso, mientras que la luz indicadora es muy pequeña.

El principal argumento es que no se ha demostrado a Protección de Datos que se hayan realizado pruebas exhaustivas en el terreno que garanticen que la luz indicadora es un medio eficaz para avisar. Y al respecto, desde estas agencias piden a Facebook que enseñe los estudios y la demostración que esta luz LED es suficiente para alertar a las personas y que no supone un método para grabar a otros de manera desapercibida.

Pese a que en el pasado se han presentado otras gafas inteligentes como las Snap, aquellas no generaron un aviso de privacidad por parte de las autoridades. Tampoco lo han hecho las recientes gafas de Xiaomi, si bien estas por el momento son un prototipo.

Pese a todo, estos avisos aplicarán no solo a las gafas de Facebook, sino a todas las gafas inteligentes con cámara. Un nuevo tipo de dispositivo que los fabricantes de tecnología están empezando a mostrar y que todavía debe demostrar que no suponen un paso más en la invasión a nuestra privacidad.