Estados Unidos demanda a Edward Snowden, ahora por publicar su libro sin la autorización de la CIA y la NSA

Este martes, tras el lanzamiento del libro 'Vigilancia Permanente', el cual recoge las memorias de Edward Snowden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) presentó una demanda en contra del ex analista y de la editorial responsable de la publicación de este libro. El objetivo: congelar y recuperar todas las ganancias por las ventas del libro, ya que, según el DoJ, "la información de inteligencia debe proteger a nuestra nación, no proporcionar ganancias personales".

Según el DoJ, 'Vigilancia Permanente' viola los acuerdos de confidencialidad que firmó Snowden con la CIA y la NSA. Además, alegan que nunca se les presentó un borrador para revisión y aprobación antes de su publicación, algo a lo que Snowden estaba supuestamente obligado tras trabajar para ambas agencias.

En 2013, el ex analista de la CIA y la NSA Edward Snowden sacudió al mundo tras dar a conocer parte de los programas con los que Estados Unidos tenía la capacidad de espiar y vigilar a casi cualquier persona en el mundo, especialmente dentro de su país.

Desde ese momento, Snowden se convirtió en una de las personas más buscadas por parte de Estados Unidos y actualmente enfrenta cargos criminales por revelar información clasificada. Snowden vive actualmente en Moscú bajo un régimen de "asilo temporal", esto después de que abandonó Estados Unidos en 2013 con 1,7 millones de documentos que detallaban los programas de espionaje masivo de su país.

De acuerdo a la demanda, interpuesta ante un Tribunal Federal del Distrito de Virgina, el DoJ no trata de obstaculizar la publicación o distribución del libro, ya que el hacerlo violaría los derechos de la Primera Enmienda. Lo que sí buscan es reclamar todas las ganancias provenientes de su venta y comercialización, así como evitar que se le transfiera dinero a Snowden.

Esta demanda también está dirigida y afecta a "las entidades corporativas implicadas en la publicación del libro de Snowden", quienes "no deberán transferir ningunos fondos a Snowden", al menos en lo que se resuelve el caso en el Tribunal de los Estados Unidos.

En la demanda se cita al grupo editorial MacMillan, y a su empresa matriz Holtzbrinck, quienes son los responsables de comercializar el libro en Estados Unidos. Sin embargo, no se hace ninguna mención a Editorial Planeta, quien edita el libro de Snowden en español tanto para España como para Latinoamérica.

