Encuentran una puerta trasera con acceso 'root' en la viral app de propaganda que llegó a ser la más descargada de China

'Xuexi Qiangguo' viene a traducirse como "Estudio Xi para construir una Nación fuerte". Es el nombre de la viral aplicación de propaganda del Partido Comunista Chino, desarrollada por Alibaba y con tal popularidad que llegó a superar a TikTok y WeChat como la aplicación más descargada de China.

La aplicación incluye pequeños vídeos y muestra noticias relacionadas con el gobierno de Xi Jinping, pero más allá de ser una herramienta de propaganda, una investigación apunta que está siendo utilizada para espiar a más de 100 millones de usuarios, instalando una puerta trasera y obteniendo permisos 'root' para poder acceder a todos los mensajes, fotos, contactos y el historial de navegación de los dispositivos donde esté instalada la aplicación.

Ha sido el Open Technology Fund (OTF), una iniciativa del gobierno de los EE.UU, junto a la firma de ciberseguridad alemana Cure53, quienes han publicado los hallazgos. Pese a que no es la primera vez que se manifiesta esta preocupación, pues en abril de 2019 el New York Times ya apuntaba que la aplicación era utilizada para informar al gobierno chino de la actividad de los usuarios.

Según los investigadores, la aplicación 'Xuexi Qiangguo' consigue permisos de superusuario en dispositivos Android, abriendo la puerta a realizar "prácticamente todo". Sea instalar nuevo software, modificar archivos, instalar keyloggers o incluso interceptar contraseñas.

I just tried China hottest gamified propaganda app Xuexi Qiangguo. The integration with Alibaba's DingTalk (Slack but more annoying) is quite impressive -- I can talk to my work colleagues. Unfortunately, earned only 2 "Xi points" so far pic.twitter.com/Z57XSNkFkx