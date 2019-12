Da igual que desactives la localización, Facebook la recolecta porque así pueden seguir enviándote publicidad y ganando dinero

Somos el producto, incluso cuando no queremos serlo. Es la conclusión que una vez más puede derivarse del último escándalo de privacidad que afecta a Facebook —y ya son unos cuantos— y que revela que la empresa es capaz de recolectar nuestra ubicación aun cuando desactivemos la señal GPS.

Es algo que ya sabíamos que ocurría con Google y otras empresas que logran conocerla a partir de distintos métodos. Facebook no da opción a desactivar ese seguimiento, y lo aprovecha -como otras- para seguir mandando publicidad en función de esa ubicación.

Los responsables de Facebook enviaron una carta a dos senadores estadounidenses que le habían exigido que explicara cómo funcionan este tipo de procesos.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP