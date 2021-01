HyperX Alloy Origins 60: así es el primer teclado mecánico 60% pensado para gaming de HyperX

HyperX, la firma de periféricos gaming de Kingston, se ha pasado por el CES de Las Vegas para dar a conocer una buena cantidad de dispositivos. Entre ellos, uno de los más llamativos es el HyperX Alloy Origins 60, su primer teclado 60% pensado, por supuesto, para los más jugones.

El Alloy Origins 60, a diferencia del Alloy Origins original, no tiene teclado numérico a la derecha, ni fila con las teclas de función ni las teclas de navegación (Ins, Supr, Fin...), sino que en su lugar apuesta por ser (mucho) más compacto, dejando lo justo y lo necesario para jugar sin ocupar más espacio de la cuenta. Su precio es de 99,99 dólares y, aunque todavía no conocemos el dato en euros, sí sabemos que llegará a EMEA a partir del 22 de marzo.

Todavía más pequeño

El HyperX Alloy Origins 60 es un teclado 60%, es decir, que solamente tiene las teclas numéricas y algunas teclas de control. Estos teclados están pensados para los jugadores, ya que ocupan menos espacio en el escritorio y se puede mover con mayor facilidad. Ahora bien, que no tengan las teclas de función no significa que no se puedan usar, ya que se puede hacer una pulsación combinada usando la tecla "Fn".

El teclado tiene keycaps PBT (de doble inyección), que por lo general suelen ser más duraderas y más resistentes al desgaste. Estas están grabadas con las funciones principales en la parte superior y las secundarias en los laterales. Bajo ellas hay un switches mecánicos lineales rojos HyperX, por lo que estamos ante un teclado "clicky".

Por supuesto, tiene iluminación RGB. Además, esta se puede personalizar usando el software HyperX NGENUITY para que esté en armonía con el resto del setup. Por lo demás, tiene modo de juego, configuración macros y ofrece hasta tres perfiles diferentes gracias a su memoria integrada. La conexión al PC se lleva a cabo mediante un USB tipo C.

Este es el primer teclado 60% de HyperX, aunque no es la primera vez que la firma pone su nombre en un teclado de este tipo. Hace algunos meses HyperX y Ducky se aliaron para crear un teclado mecánico compacto de edición limitada, el One 2 Mini. HyperX puso los switches y Ducky puso las teclas, que también eran de tipo PBT.

Versiones y precio del HyperX Alloy Origins 60

El HyperX Alloy Origins 60 estará disponible en Estados Unidos a partir del 22 de febrero por un precio de 99,99 dólares. A EMEA, sin embargo, llegará a partir del 22 de marzo por un precio que todavía no ha sido desvelado.